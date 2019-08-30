Силовики стягивают технику к населенным пунктам в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Украинские силовики стягивают вооружение и технику к ряду населенных пунктов в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

"Противник продолжает использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне карательной операции. Для размещения военной техники оккупанты используют объекты гражданской инфраструктуры", - заявил Осадчий.

По данным разведки ЛНР, на этой неделе зафиксировано прибытие техники украинских силовиков в Попасную, Станицу Луганскую, Геевку, Новотошковское, Райгородку, Чабановку, Сиротино, Троицкое.