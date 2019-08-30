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РИА Новости

Силовики стягивают технику к населенным пунктам в Донбассе, заявили в ЛНР

14:32 30.08.2019
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© AFP 2019 / Genya SavilovУкраинская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 Град
© AFP 2019 / Genya Savilov
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Украинские силовики стягивают вооружение и технику к ряду населенных пунктов в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
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"Противник продолжает использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне карательной операции. Для размещения военной техники оккупанты используют объекты гражданской инфраструктуры", - заявил Осадчий.
По данным разведки ЛНР, на этой неделе зафиксировано прибытие техники украинских силовиков в Попасную, Станицу Луганскую, Геевку, Новотошковское, Райгородку, Чабановку, Сиротино, Троицкое.
"В населенном пункте Райгородка… разместили БТР-70 в непосредственной близости от школы, а также зенитно-ракетный комплекс "Оса" на территории жилого массива. В населенном пункте Чабановка в 40 метрах от жилых домов и в 120 метрах от здания школы оккупанты разместили реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" (БМ-21)", - уточнил Осадчий.
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