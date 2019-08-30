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РИА Новости

В Эстонии оппозиция не смогла отправить в отставку премьера Ратаса

14:19 30.08.2019 (обновлено: 14:40 30.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Архивное фото
ТАЛЛИН, 30 авг - РИА Новости. Оппозиция в пятницу не смогла отправить в отставку премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, для принятия вотума недоверия на экстренном заседании парламента противникам премьера не хватило голосов, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.
"Для одобрения вотума недоверия был необходим 51 голос (всего в парламенте Эстонии 101 депутатское место). За вотум недоверия проголосовали лишь 40 депутатов. Таким образом, вотум недоверия не был принят", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
8 марта, 16:54РИА Новости
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Фракции оппозиционных Реформистской и Социал-демократической партий приняли решение вынести вотум недоверия Ратасу после его отказа уволить глав МВД и Минфина от Консервативной народной партии (EKRE), отца и сына Марта и Мартина Хельме, которые пытались отправить в отставку гендиректора полиции и погранохраны Эльмара Вахера без согласования с правительством и премьером.
Выступившая на заседании лидер крупнейшей оппозиционной Реформистской партии Кая Каллас обвинила Ратаса в утрате контроля над членами кабинета министров от EKRE, которые, по ее словам, превышают границы своих властных полномочий, полностью игнорируя при этом принципы правового государства, а также хотят взять под свой контроль полицию, прокуратуру и суды.
"Премьер-министр не смог обеспечить достойное правление. Один скандал перетекает в другой, но премьер не сделал ничего, чтобы это предотвратить. Члены правительства оскорбляют президента, женщин, университет, учителей, полицию, а также участников поющей революции", - заявила Каллас.
В ответном выступлении Ратас признал, что с партнерами по правящей коалиции "было много сложных моментов". "Но я вижу в правительственных партиях желание сотрудничать", - сказал премьер, добавив, что министры от EKRE принесли свои извинения по ряду ситуаций.
Он также ответил на многочисленные вопросы оппозиционных депутатов о деятельности правительства.
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