В Эстонии оппозиция не смогла отправить в отставку премьера Ратаса

ТАЛЛИН, 30 авг - РИА Новости. Оппозиция в пятницу не смогла отправить в отставку премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, для принятия вотума недоверия на экстренном заседании парламента противникам премьера не хватило голосов, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

"Для одобрения вотума недоверия был необходим 51 голос (всего в парламенте Эстонии 101 депутатское место). За вотум недоверия проголосовали лишь 40 депутатов. Таким образом, вотум недоверия не был принят", - говорится в сообщении.

Фракции оппозиционных Реформистской и Социал-демократической партий приняли решение вынести вотум недоверия Ратасу после его отказа уволить глав МВД и Минфина от Консервативной народной партии (EKRE), отца и сына Марта и Мартина Хельме, которые пытались отправить в отставку гендиректора полиции и погранохраны Эльмара Вахера без согласования с правительством и премьером.

Выступившая на заседании лидер крупнейшей оппозиционной Реформистской партии Кая Каллас обвинила Ратаса в утрате контроля над членами кабинета министров от EKRE, которые, по ее словам, превышают границы своих властных полномочий, полностью игнорируя при этом принципы правового государства, а также хотят взять под свой контроль полицию, прокуратуру и суды.

"Премьер-министр не смог обеспечить достойное правление. Один скандал перетекает в другой, но премьер не сделал ничего, чтобы это предотвратить. Члены правительства оскорбляют президента, женщин, университет, учителей, полицию, а также участников поющей революции", - заявила Каллас.

В ответном выступлении Ратас признал, что с партнерами по правящей коалиции "было много сложных моментов". "Но я вижу в правительственных партиях желание сотрудничать", - сказал премьер, добавив, что министры от EKRE принесли свои извинения по ряду ситуаций.