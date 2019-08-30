Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцать третьего августа в ЛНР заявили, что украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении трех населенных пунктов ЛНР.

Осадчий уточнил, что украинские силовики продолжают целенаправленные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. Он добавил, что в результате обстрелов получили повреждения гражданские объекты по четырем адресам.