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РИА Новости

Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

14:18 30.08.2019
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CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War UkraineВоеннослужащие ВСУ на востоке Украины
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцать третьего августа в ЛНР заявили, что украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении трех населенных пунктов ЛНР.
Вадим Пристайко
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Осадчий уточнил, что украинские силовики продолжают целенаправленные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. Он добавил, что в результате обстрелов получили повреждения гражданские объекты по четырем адресам.
"Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров 14 и 30 бригад ВС Украины", - дополнил Осадчий.
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