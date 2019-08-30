В администрации Урупского рудника рассказали подробности обрушения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Обрушение в шахте в Карачаево-Черкесии произошло при проверке машинистом трещин в массиве горных пород, сообщили РИА Новости в администрации Урупского ГОКа.

Ранее МЧС сообщал, что горная порода обрушилась на глубине около 600 метров в шахте, пострадал один человек.

"На участке буро-взрывных работ 16-го горизонта машинист буровой установки пострадал во время оборки закола - произошел единичный сход куска горной массы", – сказали в администрации.

По информации предприятия, в результате ЧП пострадавшему мужчине 1984 года рождения на месте была оказана помощь, затем его доставили в больницу Медногорска для более тщательного обследования.