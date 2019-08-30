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РИА Новости

В администрации Урупского рудника рассказали подробности обрушения

14:15 30.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Обрушение в шахте в Карачаево-Черкесии произошло при проверке машинистом трещин в массиве горных пород, сообщили РИА Новости в администрации Урупского ГОКа.
Ранее МЧС сообщал, что горная порода обрушилась на глубине около 600 метров в шахте, пострадал один человек.
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12:34РИА Новости
В КЧР один человек пострадал при обрушении породы в шахте Урупского рудника
"На участке буро-взрывных работ 16-го горизонта машинист буровой установки пострадал во время оборки закола - произошел единичный сход куска горной массы", – сказали в администрации.
По информации предприятия, в результате ЧП пострадавшему мужчине 1984 года рождения на месте была оказана помощь, затем его доставили в больницу Медногорска для более тщательного обследования.
"На работу предприятия данное происшествие не повлияло. Причины и обстоятельства произошедшего установит специально созданная комиссия", – добавили на предприятии.
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МедногорскЕкатеринбургКарачаево-ЧеркесияПроисшествия
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