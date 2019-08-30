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РИА Новости
Новости Подмосковья

Документы на маткапитал будут выдавать во всех роддомах Подмосковья

14:05 30.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЩЕЛКОВО (Московская обл.), 30 авг – РИА Новости. Все роддома и перинатальные центры Подмосковья будут предоставлять пакет документов, необходимый для получения материнского капитала, сообщила журналистам в пятницу замминистра здравоохранения области Светлана Лазарева.

"Услуга по оформлению документов, необходимых для получения материнского капитала прошла пилотные испытания. Мы надеемся, что в сентябре этот сервис будет реализован во всех родильных домах и перинатальных центрах региона", - сказала Лазарева журналистам.

С августа 2019 года в роддомах Московской области роженицы также могут оформить свидетельство о рождении ребенка, справку на получение единовременного пособия, временный полис ОМС, ИНН, прикрепление к поликлинике, постановку на очередь в детсад.
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