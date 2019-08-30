Патриарх Кирилл в 60-й раз возглавил заседание Синода РПЦ

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу в 60-й раз открыл в Москве заседание Священного Синода Русской православной церкви, в связи с чем члены Синода пропели ему "многая лета".

"Сегодня вы возглавляете 60-е заседание Священного Синода с момента вашего первосвятительского служения Церкви Божией. Хотели бы от имени всех присутствующих здесь - постоянных и временных членов Синода поблагодарить вас и выразить надежду, что вы еще долго и долго будете председательствовать на Священном Синоде, и возгласить вам "многая и благая лета", - сказал управляющий делами Московской патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва.

В свою очередь патриарх, поблагодарив членов Синода, особо отметил пятилетнее служение на посту предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и выразил ему благодарность за верность каноническому порядку Церкви.

"Хотел бы сказать о том, что сегодня у нас есть возможность сердечно приветствовать блаженнейшего владыку Онуфрия, который в нынешнем августе отметил пятилетие своего восшествия на киевский престол. Вы в непростое время, владыка, были промыслом Божиим привлечены к этому служению. Вы достойно прошли эти пять лет, очень непростых лет в истории украинского православия. Мы все вас благодарим за верность каноническому порядку церкви и за ваши архипастырские труды. Многая и благая лета блаженнейшему!" - сказал патриарх, открывая заседание.

Участники Синода пропели "многая лета" и митрополиту Онуфрию.

Повестка дня заседания Синода, по словам патриарха, состоит из 20 пунктов. В частности, будут приняты решения об избрании новых архиереев, утвержден собор епархиальных святых и определен порядок распределения выпускников региональных семинарий. На заседании в Даниловом монастыре также заслушают доклады глав Синодов Белорусского экзархата и Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ, а также выступление председателя отдела внешних церковных связей о заграничной работе.