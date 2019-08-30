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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл в 60-й раз возглавил заседание Синода РПЦ

13:55 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаседание Священного Синода в Санкт-Петербурге
Заседание Священного Синода в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу в 60-й раз открыл в Москве заседание Священного Синода Русской православной церкви, в связи с чем члены Синода пропели ему "многая лета".
"Сегодня вы возглавляете 60-е заседание Священного Синода с момента вашего первосвятительского служения Церкви Божией. Хотели бы от имени всех присутствующих здесь - постоянных и временных членов Синода поблагодарить вас и выразить надежду, что вы еще долго и долго будете председательствовать на Священном Синоде, и возгласить вам "многая и благая лета", - сказал управляющий делами Московской патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва.
В свою очередь патриарх, поблагодарив членов Синода, особо отметил пятилетнее служение на посту предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и выразил ему благодарность за верность каноническому порядку Церкви.
"Хотел бы сказать о том, что сегодня у нас есть возможность сердечно приветствовать блаженнейшего владыку Онуфрия, который в нынешнем августе отметил пятилетие своего восшествия на киевский престол. Вы в непростое время, владыка, были промыслом Божиим привлечены к этому служению. Вы достойно прошли эти пять лет, очень непростых лет в истории украинского православия. Мы все вас благодарим за верность каноническому порядку церкви и за ваши архипастырские труды. Многая и благая лета блаженнейшему!" - сказал патриарх, открывая заседание.
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Повестка дня заседания Синода, по словам патриарха, состоит из 20 пунктов. В частности, будут приняты решения об избрании новых архиереев, утвержден собор епархиальных святых и определен порядок распределения выпускников региональных семинарий. На заседании в Даниловом монастыре также заслушают доклады глав Синодов Белорусского экзархата и Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ, а также выступление председателя отдела внешних церковных связей о заграничной работе.
Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный Собор, Архиерейский Собор и Священный Синод. Синод управляет Церковью в период между архиерейскими соборами. Как правило, его заседания проходят в Москве, несколько раз в год они также проводятся в Петербурге. В октябре 2018 года заседание Синода впервые состоялось в Минске, а в этом году оно впервые прошло на Валааме.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьрелигия
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