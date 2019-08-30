На Пхукете закрыли пляж из-за штормовой погоды

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Спасатели Патонга (Пхукет) приняли решение полностью закрыть местный пляж для купания, на побережье выставлены красные флаги, туристов просят не приближаться к воде, сообщает The Phuket News.
По словам главы местных спасателей Сомпрасонга Сангчарта, погодные условия требовали внимания и в предыдущие дни, но сегодня погода оказалась уже слишком плохой.
"Мы установили красные флаги на всей протяженности пляжа. Спасатели получили от меня распоряжение следить за пляжем и предупреждать всех туристов, чтобы не приближались к воде, - заявил Сангчарт. - Когда погода улучшиться, мы рассмотрим возможность организации безопасных зон для купания, которые будут отмечены красно-желтыми флагами".
Ожидается, что вслед за Патонгом купание будет запрещено на всех пляжах западного побережья Пхукета. Согласно последнему метеорологическому предупреждению, улучшение погодных условий ожидается не раньше следующей недели.