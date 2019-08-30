На Пхукете закрыли пляж из-за штормовой погоды

По словам главы местных спасателей Сомпрасонга Сангчарта, погодные условия требовали внимания и в предыдущие дни, но сегодня погода оказалась уже слишком плохой.

"Мы установили красные флаги на всей протяженности пляжа. Спасатели получили от меня распоряжение следить за пляжем и предупреждать всех туристов, чтобы не приближались к воде, - заявил Сангчарт. - Когда погода улучшиться, мы рассмотрим возможность организации безопасных зон для купания, которые будут отмечены красно-желтыми флагами".