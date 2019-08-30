Эрдоган по телефону рассказал Зеленскому об итогах визита в Россию

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги визита турецкого лидера в РФ и подготовку к очередному заседанию стратегического совета высокого уровня.

"Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

По данным пресс-службы, президент Турции "проинформировал о результатах своего недавнего визита в РФ".