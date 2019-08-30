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РИА Новости

Эрдоган по телефону рассказал Зеленскому об итогах визита в Россию

13:40 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги визита турецкого лидера в РФ и подготовку к очередному заседанию стратегического совета высокого уровня.
"Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
По данным пресс-службы, президент Турции "проинформировал о результатах своего недавнего визита в РФ".
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 27 августа провели двусторонние переговоры на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осматривает российский многофункциональный истребитель Су-57 во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
29 августа, 07:40Радио
Эрдоган не исключил покупки российских Су-35 и Су-57 вместо F-35
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Авиасалон МАКСВладимир ЗеленскийВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияУкраинаВ мире
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