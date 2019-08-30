МИД Германии приветствовал возможный обмен пленными между Москвой и Киевом

"Мы не видим в данный момент себя в роли стороны, которая подтверждала бы действия, которые находятся в компетенции российского и украинского правительств. Мы не должны спекулировать, должны дождаться, пока участники сами сделают заявления. Принципиально, как вы знаете, обмен пленными являются частью минских договоренностей. В этой связи наша позиция всегда заключалась в том, что реализация этих договоренностей важна и должна приветствоваться, потому что это часть дорожной карты по мирному урегулированию для восточной Украины", - сказал Бургер.