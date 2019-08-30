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РИА Новости

МИД Германии приветствовал возможный обмен пленными между Москвой и Киевом

13:07 30.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. В МИД ФРГ приветствовали возможный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, считают это выполнением части минских договоренностей, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Мы не видим в данный момент себя в роли стороны, которая подтверждала бы действия, которые находятся в компетенции российского и украинского правительств. Мы не должны спекулировать, должны дождаться, пока участники сами сделают заявления. Принципиально, как вы знаете, обмен пленными являются частью минских договоренностей. В этой связи наша позиция всегда заключалась в том, что реализация этих договоренностей важна и должна приветствоваться, потому что это часть дорожной карты по мирному урегулированию для восточной Украины", - сказал Бургер.

Ранее ожидалось, что в пятницу Россия и Украина проведут обмен заключенными. СМИ сообщили, что в Киев вылетел самолет с украинцами, удерживаемыми в РФ, и он якобы должен был приземлиться около 5.00 (совпадает с мск), однако офис президента Украины и Служба безопасности сообщили, что процесс взаимного освобождения задержанных между Украиной и РФ продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.
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