МИД Германии приветствовал возможный обмен пленными между Москвой и Киевом

БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. В МИД ФРГ приветствовали возможный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, считают это выполнением части минских договоренностей, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Мы не видим в данный момент себя в роли стороны, которая подтверждала бы действия, которые находятся в компетенции российского и украинского правительств. Мы не должны спекулировать, должны дождаться, пока участники сами сделают заявления. Принципиально, как вы знаете, обмен пленными являются частью минских договоренностей. В этой связи наша позиция всегда заключалась в том, что реализация этих договоренностей важна и должна приветствоваться, потому что это часть дорожной карты по мирному урегулированию для восточной Украины", - сказал Бургер.
Ранее ожидалось, что в пятницу Россия и Украина проведут обмен заключенными. СМИ сообщили, что в Киев вылетел самолет с украинцами, удерживаемыми в РФ, и он якобы должен был приземлиться около 5.00 (совпадает с мск), однако офис президента Украины и Служба безопасности сообщили, что процесс взаимного освобождения задержанных между Украиной и РФ продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.