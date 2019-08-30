Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T13:03Z
https://ria.ru/20190830/1558074587.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/139218/82/1392188249_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6a81f3b154ac35198a9f2527d4595945.jpg
РИА Новости
Тюменская область

В Тюмени построят вторую кольцевую дорогу

13:03 30.08.2019
31
© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкГорода России. Тюмень
Города России. Тюмень
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Тюменские власти приняли решение о строительстве второй кольцевой дороги в областном центре, она дополнит первую объездную дорогу и позволит разгрузить транспортные потоки из новых микрорайонов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"С учетом развития жилищного строительства возникает необходимость, как минимум, приступить к проектированию так называемой второй кольцевой, но фактически это расширение первой, создание полукольца", – привел собеседник агентства слова главы региона Александра Моора.
Он добавил, что активное строительство жилых домов в южной части Тюмени ведется в рамках национального проекта. Уже разработаны планы до 2024 года.
"С учетом опыта наших строителей и их профессионализма не стоит терять темп. По мере готовности проектной документации, подготовки земельных участков будем строить это полукольцо. Это сработает на пользу экономике региона и позитивно воспримется жителями областной столицы", – сказал губернатор.
Первую тюменскую кольцевую дорогу (ТКАД), строительство которой продолжалось 16 лет, торжественно открыли 17 августа. Общая протяженность дороги составляет 55 километров, к ней присоединены четыре федеральных автодороги. Возведено 29 транспортных развязок, мостов и путепроводов, а также 18 надземных и подземных пешеходных переходов.
Лабораторные исследования
28 августа, 17:13РИА Новости
Научный центр Тюменской области проведет конкурс на выделение мегагрантов
000000
Обсудить 0
Тюменская областьАлександр Моор
Рекомендуем
Строительство участка трассы
В Богородском округе появится новая автодорога
РИА
Новости
Паводок
В Приморье из-за ливней сель сошел на железнодорожные пути
Крымский мост
В Минтрансе уточнили, когда построят дорогу от Краснодара к Крымскому мосту
Самолет в международном аэропорту Шереметьево
В Шереметьево отложили ввод в эксплуатацию третьей ВПП
Лента
новостей
Запуск тематического поезда, посвященного Московским центральным диаметрам
На платформах без турникетов к открытию МЦД установят более 200 валидаторов
Паводок в Еврейской автономной области
В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Промпарк на площадке "КамАЗа" под Пензой заработает в 2020-2021 годах
Автомобиль на подтопленной паводком дороге в районе Уссурийска. 17 августа 2019
В Приморье более десяти участков дорог подтопило ливнями
Листы с денежными купюрами
Тобольск и Ишим получат по 85 млн рублей на благоустройство
Город Харбин
Китай открыл в провинции Хэйлунцзян зону свободной торговли с Россией
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге
В Чувашии в этом году планируется отремонтировать 28 дорог
Запуск Чак-чака в космос
Предприниматель из Татарстана запустил чак-чак в стратосферу
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
"Дамате" запустит новый завод под Пензой в следующем году
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенские аграрии потеряли 500 миллионов рублей из-за засухи
Люди с ограниченными возможностями работают в полиграфической мастерской
Более 4 тысяч вакансий для инвалидов доступно в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
Лента новостейМолния