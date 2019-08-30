В Тюмени построят вторую кольцевую дорогу

ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Тюменские власти приняли решение о строительстве второй кольцевой дороги в областном центре, она дополнит первую объездную дорогу и позволит разгрузить транспортные потоки из новых микрорайонов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"С учетом развития жилищного строительства возникает необходимость, как минимум, приступить к проектированию так называемой второй кольцевой, но фактически это расширение первой, создание полукольца", – привел собеседник агентства слова главы региона Александра Моора.

Он добавил, что активное строительство жилых домов в южной части Тюмени ведется в рамках национального проекта. Уже разработаны планы до 2024 года.

"С учетом опыта наших строителей и их профессионализма не стоит терять темп. По мере готовности проектной документации, подготовки земельных участков будем строить это полукольцо. Это сработает на пользу экономике региона и позитивно воспримется жителями областной столицы", – сказал губернатор.