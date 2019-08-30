Смоленск примет всемирный фестиваль уличного искусства "Meeting of Styles"

СМОЛЕНСК, 30 авг – РИА Новости. Национальный этап стрит-арт фестиваля "Meeting of Styles", который объединит граффити-художников планеты, пройдет в Смоленске в середине сентября, сообщил РИА Новости представитель администрации Смоленской области.

"Одно из самых ожидаемых событий уличной культуры нашей страны состоится на площади возле кинотеатра "Современник". Организаторы фестиваля обратили внимание на серую боковую стену здания кинотеатра. Именно она и станет площадкой для самовыражения райтеров из России, Беларуси, Германии, Италии, Мексики, Перу, Колумбии, Бразилии, Чили, Испании, Казахстана, Турции, Сербии, Сенегала, Панамы, Южной Африки, Аргентины, Того и Швейцарии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, граффити-художники создадут единый арт-объект, который сложится из множества линий топовых граффити-художников.

"Настоящее уличное искусство – не вандализм, а осознанное творчество", - процитировал представитель региональной администрации организаторов фестиваля.

Программа фестиваля предусматривает также скетч-баттлы по брейк-дансу, танцевальные мастер-классы, выступления рэп-исполнителей и рок-групп из разных городов страны.

Весной этого года райтеры открыли фестиваль на Филлипинах. "Meeting of Styles - 2019" уже приняли, Таиланд, Германия, Испания, Дания, Республика Косово, Польша, Бельгия. Сейчас волна уличного искусства движется в Россию, которая передаст эстафету США.