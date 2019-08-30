Чувашские школьники смогут посетить пять музеев со скидкой

ЧЕБОКСАРЫ, 30 авг – РИА Новости. Школьники Чувашии с 1 по 6 сентября смогут посетить пять музеев с 20% скидкой в рамках ежегодной акции "Пятерочка", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

В акции примут участие Чувашский национальный музей, Музей воинской славы, Музей чувашской вышивки, Литературный музей имени К. Иванова, Музей М. Сеспеля.

В пресс-службе отметили, что с 1 сентября в Чувашском национальном музее стартует образовательный проект "Уроки без мороки", включающий экскурсии, музейные уроки, мастер-классы, квесты и акции.

"Музейные уроки "Урок в старой школе", "От пера до планшета", "Где учился Филиппок", "Будь готов! Всегда готов", "Буквы разные писать" рассказывают об обучении детей в старину: какие были школы, каким предметам обучались и как проводили свободное время. Занятия проводятся в интерактивной форме", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Чувашский национальный музей и Чувашский государственный художественный музей проведут межмузейный городской квест "Тайны 9 музеев". В мастерской "Фантазия" при Чувашском национальном музее для школьников пройдут мастер-классы "Кукла Желанница", "Птица Счастья", "Что за чудо огорода".