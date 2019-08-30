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РИА Новости
Чувашская республика

Чувашские школьники смогут посетить пять музеев со скидкой

12:50 30.08.2019
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
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ЧЕБОКСАРЫ, 30 авг – РИА Новости. Школьники Чувашии с 1 по 6 сентября смогут посетить пять музеев с 20% скидкой в рамках ежегодной акции "Пятерочка", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
В акции примут участие Чувашский национальный музей, Музей воинской славы, Музей чувашской вышивки, Литературный музей имени К. Иванова, Музей М. Сеспеля.
В пресс-службе отметили, что с 1 сентября в Чувашском национальном музее стартует образовательный проект "Уроки без мороки", включающий экскурсии, музейные уроки, мастер-классы, квесты и акции.
"Музейные уроки "Урок в старой школе", "От пера до планшета", "Где учился Филиппок", "Будь готов! Всегда готов", "Буквы разные писать" рассказывают об обучении детей в старину: какие были школы, каким предметам обучались и как проводили свободное время. Занятия проводятся в интерактивной форме", - сказал собеседник агентства.
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Кроме того, Чувашский национальный музей и Чувашский государственный художественный музей проведут межмузейный городской квест "Тайны 9 музеев". В мастерской "Фантазия" при Чувашском национальном музее для школьников пройдут мастер-классы "Кукла Желанница", "Птица Счастья", "Что за чудо огорода".
В пресс-службе добавили, что в рамках реализации нацпроекта "Культура" впервые в музее пройдет выставка Ростовского областного краеведческого музея "Амазонки донских степей", на которой будут представлены уникальные археологические предметы, рассказывающие о жизни скифов в донских степях. На выставке будут проводиться экскурсии, интерактивное занятие "Легенды Амазонок", мастер-класс "Золотые письмена предков", квест "В поисках Амазонок", фотоконкурс "Амазонки поколения Z" .
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