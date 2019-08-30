Кузнецова рассказала об обращениях к омбудсмену по школьным вопросам

"Честно вам скажу, вопросы в сфере образования у нас уже который год в топе. И большая доля обращений связана именно с некомфортными условиями в школе. Только с начала 2019 года к нам поступило 665 обращений, что на 16,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, примерно десятая часть из них связана именно с травлей", - сказала Кузнецова.