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РИА Новости

Кузнецова рассказала об обращениях к омбудсмену по школьным вопросам

12:50 30.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Порядка 665 обращений, связанных с некомфортными условиями в школе, поступили в аппарат детского омбудсмена с начала 2019 года, десятая часть касается травли детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
"Честно вам скажу, вопросы в сфере образования у нас уже который год в топе. И большая доля обращений связана именно с некомфортными условиями в школе. Только с начала 2019 года к нам поступило 665 обращений, что на 16,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, примерно десятая часть из них связана именно с травлей", - сказала Кузнецова.
Ранее детский омбудсмен поднимала вопрос о травле детей в школе, отметив, что задача всего школьного коллектива - предотвратить травлю учеников со стороны других учащихся или преподавателей (буллинг). Также Кузнецова говорила о необходимости поменять отношение общества к психиатрической и психологической помощи, которое порой оказывается стигматизированным. Кроме того она отмечала, что важно не только поменять отношение общества к такой помощи, но и сделать ее доступной для тех, кому она нужна.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным накануне Международного дня защиты детей Кузнецова заявила, что количество полученных ее аппаратом сообщений от несовершеннолетних выросло на 14,5%.
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