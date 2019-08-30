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РИА Новости
Тюменская область

Тобольск и Ишим получат по 85 млн рублей на благоустройство

12:43 30.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Тобольск и Ишим победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и стали обладателями федерального гранта в размере 85 миллионов рублей каждый, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Работа по созданию комфортной городской среды, развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры идет в Тюменской области давно. Наша приоритетная задача – чтобы все населенные пункты Тюменской области были уютными, благоустроенными и удобными для людей", – сказал Александр Моор.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". В нем могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
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Тюменская областьАлександр МоорТобольскТюменская областьТюменьИшимОбщество
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