Тобольск и Ишим получат по 85 млн рублей на благоустройство

"Работа по созданию комфортной городской среды, развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры идет в Тюменской области давно. Наша приоритетная задача – чтобы все населенные пункты Тюменской области были уютными, благоустроенными и удобными для людей", – сказал Александр Моор.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". В нем могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.