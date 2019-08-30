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РИА Новости

Британская оппозиция может пойти на Brexit без сделки, считает эксперт

12:40 30.08.2019 (обновлено: 13:13 30.08.2019)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Британская оппозиция не может прийти к единству на фоне планируемого выхода страны из ЕС 31 октября и скорее пойдет на Brexit без соглашения, чем допустит к власти лидера лейбористов Джереми Корбина, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Ранее лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения.
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"В этой ситуации самый главный вопрос - насколько оппозиция сможет создать единство в своих рядах. Единства у оппозиционных партий и у части консерваторов, которые готовы проголосовать против правительства, нет. Притом либерал-демократы (не хотят) Корбина в качестве премьер-министра. Он вообще для всех слишком левый", - сказала Ананьева во время круглого стола в МИА "Россия сегодня" на тему: "Новый поворот в деле "брекзит": зачем британский премьер приостанавливает работу парламента".
По ее словам, "получается, что оппозиция скорее согласится на Brexit без сделки навсегда, чем допустить Корбина к власти на пару-тройку недель, если вотум недоверия в парламенте (премьер-министру – ред.) Борису Джонсону пройдёт".
Как отметила эксперт, Джонсон играет на том, что оппозиция не может между собой договориться.
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"Пока единственное, о чем оппозиция договорилась, это о том, что они законодательным мерами попытаются предотвратить Brexit без сделки. Если им удастся принять закон, (то это одно), если это будет просто постановление, то оно юридически премьер-министра ни к чему не обязывает", - сказала Ананьева.
Эксперт также прокомментировала выбор даты для тронной речи королевы - 14 октября.
"Почему Джонсон избрал именно такие даты? Если Британия должна выйти из ЕС 31 (октября), то он назначил тронную речь королевы на 14 октября, потому что парламент затем шесть рабочих дней должен обсуждать эту тронную речь королевы. А там деньги на здравоохранение, на образование, профилактику детской преступности. Борис Джонсон говорит, что это весьма увлекательная повестка дня, но не затрагивает главные вопросы. Получается, что парламент не может заниматься обсуждением Brexit, или у него остается на это очень мало времени, чтобы успеть принять какие-то законодательные действия", - высказала мнение Ананьева.
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В среду, 28 августа, премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября.
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BrexitДжереми КорбинБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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