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РИА Новости

Пострадавшую в турецком аквапарке россиянку перевезли в Москву

12:31 30.08.2019 (обновлено: 13:02 30.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
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АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Девятнадцатилетняя россиянка эвакуирована в Москву из Турции после несчастного случая в аквапарке в Аланье, сообщило генконсульство РФ в Анталье.
"В четверг из Аланьи в Москву рейсом санавиации была эвакуирована тяжелобольная россиянка, 2000 г.р., ранее госпитализированная в одно из медицинских учреждений Аланьи в результате несчастного случая в городском аквапарке. Благодаря скоординированным действиям страховой компании, турецких специалистов и экспертов Центра медицинской эвакуации ФГБУ "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Минздрава России был проведен телемост, в ходе которого было проанализировано состояние пострадавшей и принято решение о подготовке ее к эвакуации", - сообщила российская дипмиссия.
Отмечается, что перелет был организован за счет средств страхового лимита, транспортировка прошла в штатном режиме, в Москве россиянка в сопровождении бригады Центра "Защита" была доставлена в один из медицинских центров для дальнейшего лечения.
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