Пострадавшую в турецком аквапарке россиянку перевезли в Москву

АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Девятнадцатилетняя россиянка эвакуирована в Москву из Турции после несчастного случая в аквапарке в Аланье, сообщило генконсульство РФ в Анталье.

"В четверг из Аланьи в Москву рейсом санавиации была эвакуирована тяжелобольная россиянка, 2000 г.р., ранее госпитализированная в одно из медицинских учреждений Аланьи в результате несчастного случая в городском аквапарке. Благодаря скоординированным действиям страховой компании, турецких специалистов и экспертов Центра медицинской эвакуации ФГБУ "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Минздрава России был проведен телемост, в ходе которого было проанализировано состояние пострадавшей и принято решение о подготовке ее к эвакуации", - сообщила российская дипмиссия.