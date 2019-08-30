Медведев поздравил Лукашенко с 65-летием

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поздравил его с 65-летием, обсудил некоторые двусторонние и международные вопросы, сообщили в пресс-службе российского кабмина.

"Председатель правительства России в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Белоруссии с днем рождения. Во время беседы также затрагивались отдельные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, в ходе разговора Лукашенко и Медведев обсудили белорусско-российское сотрудничество в различных областях и "роли правительств в решении остающихся вопросов".