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РИА Новости

Медведев поздравил Лукашенко с 65-летием

12:25 30.08.2019 (обновлено: 12:54 30.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Белоруссию
Рабочий визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Белоруссию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Рабочий визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Белоруссию. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поздравил его с 65-летием, обсудил некоторые двусторонние и международные вопросы, сообщили в пресс-службе российского кабмина.
"Председатель правительства России в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Белоруссии с днем рождения. Во время беседы также затрагивались отдельные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, в ходе разговора Лукашенко и Медведев обсудили белорусско-российское сотрудничество в различных областях и "роли правительств в решении остающихся вопросов".
"Было выражено убеждение, что взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных проектов будет способствовать росту благосостояния граждан и укреплению межгосударственного диалога", - говорится в сообщении.
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Дмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияПолитика
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