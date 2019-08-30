Пресс-служба главы Ингушетии не подтвердила увольнение главы минимущества

В пятницу ряд СМИ сообщили, что Могушков освобожден от должности по указу временно исполняющего обязанности главы региона Махмуда-Али Калиматова.

"Увольнение Могушкова официально не подтверждаем. Такой информации пока нет", - сообщили в пресс-службе главы республики.

В июне пост главы Ингушетии оставил Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший регион с 2008 года. После этого в отставку ушли два вице-премьера правительства республики, а также министры финансов, образования и экономики. Кроме того, заявление об увольнении написал секретарь Совета безопасности региона.