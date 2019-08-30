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РИА Новости

Пресс-служба главы Ингушетии не подтвердила увольнение главы минимущества

12:22 30.08.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пресс-служба главы Ингушетии не подтвердила увольнение с поста министра имущественных и земельных отношений республики Руслана Могушкова.
В пятницу ряд СМИ сообщили, что Могушков освобожден от должности по указу временно исполняющего обязанности главы региона Махмуда-Али Калиматова.
"Увольнение Могушкова официально не подтверждаем. Такой информации пока нет", - сообщили в пресс-службе главы республики.
В июне пост главы Ингушетии оставил Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший регион с 2008 года. После этого в отставку ушли два вице-премьера правительства республики, а также министры финансов, образования и экономики. Кроме того, заявление об увольнении написал секретарь Совета безопасности региона.
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