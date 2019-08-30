В Шанхае открылась Всемирная конференция по искусственному интеллекту-2019

МОСКВА, 30 авг - " Проект "Россия-Китай: главное . В Шанхае в четверг открылась Всемирная конференция по искусственному интеллекту-2019. Ее цель – развитие глобального сотрудничества и инноваций в отрасли искусственного интеллекта (ИИ).

В этом году конференция проходит под девизом "Интеллектуальная взаимосвязанность, безграничные возможности". В фокусе внимания - обеспечение высококачественного развития с помощью ИИ для решения общих вызовов развития человечества.

В рамках конференции пройдет 12 тематических форумов, касающихся, в частности, "умного" образования, интеллектуального алгоритма, микросхем и смарт-устройств, беспилотного вождения, а также интеграции сети 5G с ИИ.

Для конференции отведена выставочная зона площадью 15 тысяч квадратных метров, где демонстрируются инновационные результаты применения ИИ в таких сферах, как промышленная экология, распространение ИИ в городах, беспилотное вождение и развитие передовых технологий.

На конференции соберутся более 150 представителей индустрии ИИ и академических кругов мира, включая двух лауреатов Нобелевской премии и двух лауреатов премии Тьюринга.

В прошлом году Китай впервые провел Всемирную конференцию по искусственному интеллекту в Шанхае, тогда она привлекла 170 тысяч посетителей и 40 тысяч гостей из более 40 стран и регионов мира.