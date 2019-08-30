Андрей Шипелов: к 2023 году ни один килограмм мусора не попадет на свалки

Строитель мусоросжигательных заводов компания "РТ-Инвест" (компания создана при участии Ростеха) строит уже четыре предприятия в Подмосковье. Об общедоступной системе мониторинга за выбросами от сжигания, информационном центре для населения, о том, какие заводы будут строить еще, а также во сколько обходится термическая обработка одного килограмма отходов, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Андрей Шипелов. Беседовала Наталья Парамонова.

— Какую долю отходов в столичном регионе будут сжигать на заводах "РТ-Инвест"?

— Компания "РТ-Инвест" сейчас строит в Московской области четыре завода. Суммарно они будут перерабатывать 2,8 миллиона тонн отходов в год. Мощность каждого — 700 тысяч тонн в год. Один завод будет вырабатывать 70 МВт электроэнергии. Это значит, что электричеством, производимым заводами, будут обеспечены порядка 1 200 000 жителей. Заводы станут примером реализации программы "зеленой энергетики" в России. И, в свою очередь, отходы будут ценным источником возобновляемой энергии, а не токсическими бомбами замедленного действия.

Еще один завод планируется построить в Республике Татарстан, его мощность — 550 тысяч тонн в год.

Сейчас, по оценкам экспертов, Московский регион генерирует порядка 12 миллионов тонн отходов в год. Это порядка 20% от всего объема коммунальных отходов, образующихся в России. Подмосковные заводы смогут термически переработать четверть от регионального объема. Но, говоря о заводах, мы должны обязательно учитывать, что они станут технологически важным, но лишь одним из элементов большой комплексной системы обращения с отходами. Она включает в себя сбор тары с помощью фандоматов в торговых сетях, повсеместный раздельный сбор отходов в домах, профессиональную сортировку на специальных комплексах и глубокую переработку во вторсырье. Реализацией этой программы сейчас и занимается "РТ-Инвест". Она позволит не просто сократить объемы отходов, выбрасываемых на свалки, а добиться нулевого захоронения. Это — миссия нашей компании.

— Как вы будете обеспечивать завоз только фракций, которые вы можете сжигать? Раздельный сбор не налажен, поэтому кидать будут все.

— На всех территориях, где работает "РТ-Инвест", во главу угла ставится раздельный сбор отходов и первичная переработка. Если мы говорим про Московскую область и Республику Татарстан, где строятся первые заводы, то здесь раздельный сбор отходов в обязательном порядке внедрен для всех региональных операторов с 1 января этого года.

Территориальная схема — это конституция, по которой живут наши региональные операторы. Установленный приоритет — масштабное внедрение раздельного сбора отходов. В Московском регионе семь региональных операторов. три крупнейших из них входят в группу компаний "РТ-Инвест", они обслуживают больше половины области. Цепочка выглядит так: во дворах стоят синие и серые баки. Синие предназначены для сухих отходов: пластик, бумага, стекло, металл; серые — для смешанных отходов: это органика, загрязненная тара, средства личной гигиены. За баками приезжают разные мусоровозы. До 80% содержимого можно отправить на переработку из контейнера для сухих отходов, из серых баков тоже можно извлечь до 7% полезного вторсырья. Наша задача сделать так, чтобы синих контейнеров для сухих отходов стало больше. Это будет значить увеличение объемов для переработки во вторсырье.

Все отходы получают дополнительную сортировку на специальных комплексах. После этого вторсырье отправляют на переработку. Органические отходы (пищевые, растительные) будут перерабатываться в компост и использоваться для сельскохозяйственных или дорожных нужд. Компания "РТ-Инвест" построит в Московской области восемь комплексов по сортировке отходов. Три из них будут сданы уже в этом году.

Только после раздельного сбора и тщательной отсортировки полезных отходов для переработки во вторсырье так называемые хвосты будут отправляться на термическую переработку.

Поскольку мы внедряем комплексную систему с собственными перерабатывающими мощностями (фабриками по производству полимерных материалов), то контроль за чистотой отсортированных отходов будет стопроцентный. Нам интересны технологии производства "бутылка в бутылку", а для этого на самом раннем этапе мы будем извлекать чистую тару за счет внедрения сети фандоматов. Это автоматические устройства по приему стеклянных, пластмассовых бутылок и алюминиевых банок. Механизм работы этой системы подразумевает включение залоговой стоимости в товар без увеличения цены самого товара. Такая тара будет промаркирована специальным штрихкодом. И вне зависимости от того, где был приобретен напиток, бутылку или банку из-под него можно будет сдать в любом специальном автомате в магазине или в общественном месте и получить денежную компенсацию.

К моменту сдачи первого завода в 2021 году мы рассчитываем на внедрение в полном объеме раздельного сбора отходов и начало работ перерабатывающих комплексов.

Важно понимать, что термически перерабатываются только твердые коммунальные отходы IV и V классов. Медицинские и опасные отходы, такие как батарейки, лампы, градусники, будут отсортировываться и отправляться на специальную переработку.

— Какие отходы не перерабатываются и какие вы собираетесь принимать? Памперсы, что еще?

— Когда мы говорим о тех фракциях, которые не перерабатываются, мы должны понимать, что многие загрязненные отходы – это испорченные вторично-материальные ресурсы. К примеру, пластиковая бутылка, которую использовали для краски. После этого ее сложно отмыть и переработать в новую бутылку. Но ее можно переработать в электроэнергию. Поэтому существует устойчивый международный термин Energy from waste – энергия из отходов.

Недифференцируемые отходы, которые не подлежат вторичной переработке, это также многокомпонентные отходы. К примеру, обувь. Женские туфли состоят из разных фракций: кожа, металл, синтетические материалы, все это сложно для переработки. Средства личной гигиены, тканевые материалы, древесина (старая мебель). К слову, по оценкам экспертов, мировой объем выброшенных автомобильных шин составляет 25 миллионов тонн. Это многокомпонентные отходы, которые нельзя переработать во вторсырье. Их перерабатывают термически при высоких температурах и условиях, когда токсичные соединения будут полностью разрушены.

— Сколько стоит сжигание одного килограмма мусора, есть такой расчет?

— По расчетам, термическая переработка одного килограмма отходов будет стоить примерно девять рублей. Это тариф только для промышленных предприятий, население этот тариф не заденет. Мощность ДПМ (договор о предоставлении мощности) как в традиционной генерации (газ и уголь), так и в ВИЭ (возобновляемые источники энергии) – солнце, ветер, отходы – выкупается промышленными потребителями в приоритетном порядке.

— Все-таки сейчас в Подмосковье извлекается 20% (это если оптимистично смотреть на вещи) и идет на переработку. В планах правительства РФ довести до 60%, в идеале до 80-90%. Вы в расчете на какой процент от общего мусора претендуете? Дело в перезаложенных мощностях, которые потом приведут к необходимости закрывать завод или завозить чужой мусор. Технологии развиваются и концепция "ноль отходов" входит в прямое противоречие с мусоросжиганием.

— Основная цель концепции "ноль отходов" — это отсутствие свалок. Система подразумевает соблюдение трех главных условий: сокращение объемов потребления; переработка отходов в полезные вторичные ресурсы; борьба с полигонным захоронением.

Любые заявления о достижении максимального показателя 80-90% переработки во вторсырье не профессиональны. Как показывает международный опыт, реализация концепции "ноль отходов" возможна только за счет комплексного подхода. К примеру, Швейцария добилась нулевого захоронения, используя три способа обращения с отходами: компостирование органики, переработка во вторсырье и термическая переработка. При этом доля сжигания самая большая – 48 процентов.

Для достижения нулевого показателя захоронения отходов "РТ-Инвест" занимается внедрением фандоматов по приему пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары, пропагандирует и создает условия для раздельного сбора самими жителями, строит комплексы по переработке отходов. И только так называемые хвосты, которые, очевидно, останутся после всех этих этапов, будут термически переработаны в электроэнергию. По оценкам экспертов, это будет порядка 20% от общего объема отходов.

— Вы собираетесь догружать завод иностранным мусором?

— Заводы будут извлекать "зеленую энергию" только из российских отходов.

— Будете ли вы задействованы на переработке накопившихся ранее отходов?

— Перед тем как начать рекультивировать старые свалки, надо прекратить захоронение отходов, поэтому мы должны остановить процесс образования новых полигонов. А это возможно только при внедрении комплексной системы обращения с отходами. Миссия "РТ-Инвест" – остановить образование новых свалок. Уже к концу 2022 года ни один килограмм отходов не будет захоронен.

— Куда будет вывозиться зола от сжигания? Какой у нее примерный состав и какой это класс опасности? Норвежцы складывают на острове в море и считают, что это похоже на захоронение ядерных отходов, а вы как думаете?

— После термической переработки отходов остаются зола и шлак. Чем лучше отсортированные отходы поступают на завод для переработки, тем меньше шлака и золы образуется. Зола – это III класс опасности отходов, шлак – IV, практически неопасный. Шлак может применяться для отсыпки дорог. Летучая зола образуется в основном на фильтрах. Мы рассчитываем, что у нас ее будет порядка 3% от объема переработанных отходов.

На данный момент рассматриваются различные технологии обращения с отходами золы и шлака. Carbon 8 – связывание золы с помощью цемента с дальнейшим использованием получившейся смеси в качестве компонента для создания строительных материалов. Технология разрабатывалась британским университетом Гринвича почти 15 лет. Первый построенный по ней завод работает в королевстве c 2012 года на полную мощность. Именно эта технология Carbon8 получила признание ООН и была удостоена награды за вклад в циклическую экономику Евросоюза. Castle Environmental – сепарация растворимых и нерастворимых зольных остатков с дальнейшим использованием нерастворимых соединений в качестве компонента для заполнения строительных блоков.

Из российских технологий можно отметить разработки АО "НИИКерамзит", предлагающего производить керамические материалы из зольных остатков, предложение ООО "Институт ВНИИжелезобетон" по производству бетонных строительных конструкций из бетонной смеси, одним из компонентов которой является полученная при сжигании ТКО зола.

Из третьего класса опасности зола обезвреживается до сырья для производства строительных материалов. Из него можно делать блоки, бордюры, плитку, оно может заместить собой цемент. С помощью внедрения технологий обращения с отходами сжигания будет замкнут технологический цикл, станет возможным не зарывать в землю ни одного килограмма отходов.

— Какое оборудование будет использоваться для сжигания, марку хотелось бы?

— Техническим партнером "РТ-Инвест" выбран мировой лидер в области термической переработки отходов – швейцарско-японская компания Hitachi Zosen Inova. Она уже построила под ключ 500 таких заводов по всему миру, 200 из них — в Европе. В данный момент Hitachi Zosen Inova строит 12 заводов в Европе, Австралии, Индии, ОАЭ и Латинской Америке. Три из них строятся в Великобритании, один в самом Лондоне.

Отметим, что при строительстве российских заводов по термической переработке отходов используются не только современные европейские технологии, но и передовые отечественные разработки. Так, в рамках договора с госкорпорацией "Росатом" предприятия будут производить до 60 процентов необходимого оборудования. В частности, 14 котлов, а это сердце заводов, изготовит подмосковный "ЗиО-Подольск". Российские специалисты впервые делают наплавку специального слоя на элементы котлов – газоплотные панели. Это уникальная технология холодного переноса металла (Сold Metal Transfer, СМТ), что обеспечит высокое качество и производительность готовой продукции, а именно позволит при сжигании отходов выдерживать температуру в 1260 градусов, которая будет разрушать вредные вещества.

Также "Уральский турбинный завод" (входящий в холдинг "Ротек") разработал первую отечественную турбину для мусоросжигательных заводов. Этот контракт позволил предприятию увеличить объемы производства и повысить уровень импортозамещения технологий.

— Будете ли вы делать онлайн-мониторинг выбросов от завода, чтобы была полная открытость: как меняются фильтры, какой состав выбросов?

— Конечно, на каждом из заводов будет обязательный постоянный мониторинг состава веществ, которые будут на выходе из трубы. Данные мониторинга будут доступны в реальном времени для всех.

— Какая СЗЗ предусмотрена для заводов?

— Для заводов по термической переработке отходов в энергию санитарно-защитная зона предусмотрена переменной величины. Все зависит от наличия иных источников воздействия на окружающую среду, например, соседствующих предприятий, то есть фонового загрязнения атмосферного воздуха, наличия ближайшей жилой застройки. Все четыре завода на территории Московской области идентичны, но территориальные условия разные. Таким образом, санитарно-защитная зона от границ объекта составляет от 500 до 1000 метров.

— Если говорить о тепловой энергии от сжигания, как она будет попадать в сети?

— Заводы будут вырабатывать электрическую энергию путем преобразования тепловой энергии в механическую, а механической в электрическую. Для этого будет использоваться турбина и генератор. Сам процесс такой: горение отходов превращает воду в пар, пар, в свою очередь, вращает ротор турбины, турбина вращает генератор, а генератор вырабатывает электроэнергию, которая через трансформатор и распределительное устройство попадает в энергетические сети.

Важно отметить, что турбину для подмосковных заводов по термической переработке отходов специально производит Уральский турбинный завод. Это первый инновационный проект для России. И контракт с "РТ-Инвест" дал возможность уральскому предприятию развивать новое технологическое направление.

О турбине – это паровая турбина с осевым выхлопом Кп-77-6,8. Она сконструирована в одноцилиндровом исполнении и обладает мощностью в 77 МВт. Эта модель легко работает с воздушной конденсационной установкой, которая позволяет полностью исключить негативное влияние на водную экосистему прилегающих районов. Благодаря ей тонна мусора легко превратится в 690 киловатт электричества.

— Будут ли проекты проходить экологическую экспертизу?

— Проектная документация по заводам по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов, строящихся на территории Московской области, уже прошла общественные обсуждения, получены санитарно-эпидемиологические заключения управления Роспотребнадзора, получены положительные заключения государственной экологической экспертизы, получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

Помимо этого, проекты неоднократно были изучены общественными экологическими экспертами. Документация была предоставлена по запросам общественных экологических организаций: межрегиональная общественная организация содействия охране окружающей среды "Независимый институт общественной экологической экспертизы и аудита", межрегиональная общественная экологическая организация "Независимый центр экологической экспертизы", межрегиональная общественная организация "Центр общественной экологической экспертизы".

Проектная документация на проведение общественной экологической экспертизы по заводу в Воскресенском районе была передана в ноябре 2017 года, экспертные заключения были получены в январе 2018 года. По заводу в Наро-Фоминском городском округе проектная документация была передана на проведение общественной экологической экспертизы в марте 2018 года, экспертные заключения были получены в апреле-мае 2018 года. По заводу в Ногинском районе проектная документация была передана на проведение общественной экологической экспертизы в сентябре 2018 года, заключения общественных экологических экспертиз были получены в ноябре 2018 года. По заводу в Солнечногорском районе проектная документация была передана в июне 2018 года, заключения общественных экологических экспертиз были получены в августе 2018 года. Таким образом, в течение 2018 года проектная документация постоянно исследовалась общественными экологическими экспертами. Отчеты о результатах были опубликованы в официальных изданиях городских округов и районов. Для проведения общественной экологической экспертизы вышеуказанными организациями создавались экспертные комиссии, в работе которых принимали участие авторитетные специалисты в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и рационального природопользования. По итогам проведения общественной экологической экспертизы комиссия сделала вывод, что рассмотренная проектная документация соответствует экологическим требованиям, предусмотренное воздействие на окружающую среду является допустимым и строительство заводов по термической переработке отходов возможно.

— Когда вы представите проекты на общественное обсуждение, предусмотрено ли это?