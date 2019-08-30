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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Пресс-конференция адвоката Кирилла Вышинского. Прямая трансляция

12:39 30.08.2019
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Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Андрей Доманский отвечает на вопросы представителей СМИ.
В среду Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Он должен приходить в суд и к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.
Сам журналист рассказал, что сейчас он решает юридические формальности и хочет встретиться со всеми близкими. Затем он планирует вернуться к своей профессиональной деятельности.
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