Бизнесмены из регионов получат субсидию за "прописку" в Сургутском районе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг - РИА Новости. Индивидуальные предприниматели из других регионов смогут получить субсидию от властей Сургутского района ХМАО, если сменят "прописку" и перерегистрируют свой бизнес на территории муниципального образования, сообщили РИА Новости в районной администрации.

"На финансовую помощь могут рассчитывать предприниматели из любого уголка страны. Для получения субсидий желающим потребуется сменить прописку своего ООО или ИП и перерегистрировать его в Сургутский район до конца 2019 года. При этом работать можно будет не только в поселениях муниципалитета, но и в Сургуте", - сказали в администрации.

Собеседник агентства уточнил, что размер субсидии составит 100 тысяч рублей. Средства можно будет направить на покупку контрольно-кассовой техники и другого оборудования, рекламу, бухгалтерское и юридическое сопровождение. Кроме того, предприниматели, сменившие бизнес-прописку, смогут рассчитывать на образовательную и информационно-консультативную помощь со стороны специалистов администрации.

Как пояснила начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления муниципалитета Елена Мельникова, таким образом Сургутский район работает над повышением собственной инвестиционной привлекательности.

"Это общая задача, которая сегодня стоит и перед администрацией Сургутского района, и перед главой муниципалитета Андреем Трубецким. Мы считаем, что данная мера поддержки способна сделать нашу территорию еще более интересной для бизнеса, который сегодня существует за ее пределами", - приводят в пресс-службе мэрии слова Мельниковой.