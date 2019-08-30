РЖД и ЭКСАР договорились об экспорте российской железнодорожной продукции

ЩЕРБИНКА, 30 авг – РИА Новости. ОАО "РЖД" и национальное экспортное кредитное агентство АО "ЭКСАР" (входит в группу РЭЦ) подписали на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение. Экспо" соглашение о продвижении российской железнодорожной продукции на экспорт, сообщил первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин.

Документ предусматривает субсидирование процентных ставок по кредитам для компаний-экспортеров, разработку информационной базы, формирование экспортных каналов, повышение конкурентоспособности российской продукции, совершенствование системы валютного контроля и системы господдержки финансирования и страхования рисков.

“Российский железнодорожный рынок является одним из крупнейших в мире и по объему транспортного машиностроения может сравниться с рынком США. По итогам прошлого года РЖД имеет самый большой грузооборот среди всех железных дорог мира – больше, чем в Китае и США. Мы четвертые по пассажирообороту и имеем самый большой парк вагонов и один из крупнейших парков локомотивов”, - сказал Мишарин в своем выступлении на "PRO//Движение. Экспо".

По его словам, за последние десять лет на российском рынке появились крупные холдинговые компании, которые занимаются производством подвижного состава, в том числе два крупных холдинга - “Трансмашхолдинг” (ТМХ) и Синара-Транспортные машины (СТМ).

“Какой бы ни был большой российский рынок, он все равно мал для нашего машиностроения. Она мал и для РЖД, ведь компания сегодня превращается в международный холдинг. Сегодня 21% выручки РЖД – это выручка от зарубежного бизнеса, то, что мы получаем от нероссийских бенефициаров и за пределами России", - сказал Мишарин.

Он добавил, что одним из важнейших направлений для развития РЖД стал экспорт технологий и продукции транспортного машиностроения. В качестве примера эффективного международного сотрудничества Мишарин назвал реконструкцию железных дорог в Сербии, куда РЖД поставила первую сертифицированную для Европы партию из 27 дизель-поездов производства "Метровагонмаш" и основных компонентов к ним на общую сумму 100 миллионов долларов. Первый замглавы РЖД также отметил, что проект по реконструкции железных дорог на Кубе стоимостью два миллиарда долларов дает российским производителям новые возможности для поставки локомотивов и путевой техники.

По словам управляющего директора по клиентской работе АО "ЭКСАР" Максима Кобина, в этом году компания запустила программу корпоративной поддержки экспортеров и повышения конкурентоспособности российской продукции машиностроения.

"Ранее все меры поддержки были разрозненны. Мы объединили их в один документ, где систематизированы все меры поддержки, которые требуются компаниям, выходящим на экспорт. В программу будут включены субсидирование процентных ставок по кредитам, транспортные субсидии и субсидии на сертификацию продукции по принципу одного окна", - сказал Кобин.

Он добавил, что объем средств на поддержку экспортеров от АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в отрасли железнодорожного машиностроения по итогам 2018 года составил 830,2 миллиона долларов.

Анализ рынка в этом году показал, что "у российской техники есть очень хороший потенциал", отметил, в свою очередь, директор по экспорту НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) Иван Лопарев.

"На первых этапах нужна поддержка государства, в частности, субсидирование. Кроме того, в разных странах рынки зависят от ситуации в промышленности. Для нас был очень важен бренд "Сделано в России" - это то, что помогло нам первоначально закрепиться и получить договоры поставок. Мы создали сеть торговых представительств и агентов в США, Африке и Европе - в основных точках спроса", - сказал Лопарев.

Он добавил, что компания заключила контракт на поставку ста вагонов в Германию для Deutsche Bahn. По его словам, производство вагонов уже запущено.

Кроме того, директор по развитию "ТМХ Интернешнл" Тибо Дастерак отметил, что в конце 2017 года компания начала расширять международное присутствие в шести странах в качестве промышленного инвестора.

"Мы решили инвестировать в железнодорожную отрасль, чтобы стать местным промышленным лидером. В Аргентине у нас работает 120 человек в двух цехах. У нас есть дочернее предприятие в Южной Африке с ноября 2018 года, где работает 150 человек. Мы строим комплекс в Египте и получили контракт на поставку 1300 вагонов", - сказал Дастерак.