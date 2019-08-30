СК предъявил обвинение матери ребенка, умершего в сочинской больнице

СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Мать трехмесячного истощенного младенца, не существовавшего по документам и умершего в июле в больнице в Сочи, обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В конце июня в полицию Сочи из больницы поступило сообщение о том, что реанимационная бригада скорой помощи доставила трехмесячного мальчика в истощенном состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. По данным СК, супруги проживали в поселке Нижняя Хобза Лазаревского района Сочи, когда в апреле у них прошли домашние роды, и женщина к врачам не обращалась. Родители также не поставили сына на учет в медицинском учреждении и не дали возможности врачам провести осмотры младенца, необходимые для диагностики, профилактики и лечения заболеваний, в том числе и врожденных. Таким образом, по документам ребенка не существовало. Супруги не вызвали врачей и, когда в июне ребенку стало плохо, и он начал отказываться от пищи. За медицинской помощью родители обратились только спустя два дня, когда состояние младенца стало еще хуже.

"В связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья родители доставили его в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 3 июля малолетний скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов", - говорится в сообщении.

СК организовал по данному факту доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

"Следственным отделом 34-летней местной жительнице предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своему трехмесячному сыну", - говорится в сообщении.

Также случившимся заинтересовался уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае, который обратился в следственный комитет за информацией о проверке.