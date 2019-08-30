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РИА Новости

СК предъявил обвинение матери ребенка, умершего в сочинской больнице

11:26 30.08.2019 (обновлено: 12:46 30.08.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Мать трехмесячного истощенного младенца, не существовавшего по документам и умершего в июле в больнице в Сочи, обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В конце июня в полицию Сочи из больницы поступило сообщение о том, что реанимационная бригада скорой помощи доставила трехмесячного мальчика в истощенном состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. По данным СК, супруги проживали в поселке Нижняя Хобза Лазаревского района Сочи, когда в апреле у них прошли домашние роды, и женщина к врачам не обращалась. Родители также не поставили сына на учет в медицинском учреждении и не дали возможности врачам провести осмотры младенца, необходимые для диагностики, профилактики и лечения заболеваний, в том числе и врожденных. Таким образом, по документам ребенка не существовало. Супруги не вызвали врачей и, когда в июне ребенку стало плохо, и он начал отказываться от пищи. За медицинской помощью родители обратились только спустя два дня, когда состояние младенца стало еще хуже.
Отделение реанимации новорожденных
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Как из врачей делают убийц младенцев
"В связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья родители доставили его в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 3 июля малолетний скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов", - говорится в сообщении.
СК организовал по данному факту доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело.
Полицейские. Архивное фото
28 января 2014, 10:54РИА Новости
Юная мать оставила младенца умирать без еды в петербургской квартиреВ понедельник в одной из квартир дома на проспекте Ветеранов нашли мертвую пятимесячную девочку. Она была истощена. Выяснилось, что ее 18-летняя мать ушла из дома более чем на две недели, оставив ребенка одного. Против матери возбуждено дело по статье "убийство малолетнего", ей грозит пожизненное заключение.
"Следственным отделом 34-летней местной жительнице предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своему трехмесячному сыну", - говорится в сообщении.
Также случившимся заинтересовался уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае, который обратился в следственный комитет за информацией о проверке.
В СМИ была опубликована информация о том, что родители не обращались к врачам с новорожденным из-за недоверия к ним, так как уже был опыт потери ребенка на ранних сроках беременности. Они считали, что малыш здоров, и кормили его грудным молоком. Также супруги мальчика увлекались экстрасенсорикой и зарабатывали, снимая порчи и проводя тренинги.
Детская реанимация. Архивное фото
14 сентября 2018, 09:39РИА Новости
В Петербурге спасают ребенка, которому мать давала только грудное молоко
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Следственный комитет РФСочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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