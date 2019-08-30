Жителя Чувашии будут судить за нападение на фельдшера скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Житель Чебоксар предстанет перед судом по обвинению в нападении на фельдшера скорой медицинской помощи, сообщает СУСК РФ по Чувашской Республике.

По версии следствия, вечером 25 мая 2019 года пьяный житель города Чебоксары вызвал скорую помощь. Прибывшие фельдшеры осмотрели его и рекомендовали проехать в лечебное учреждение для проведения медицинской диагностики.