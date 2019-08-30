Данные о выбросах от МСЗ в Подмосковье будут доступны в реальном времени

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Информация о выбросах от термической переработки мусора будет открыта и общедоступна в реальном времени, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "РТ-Инвест" (создана при участии "Ростеха") Андрей Шипелов.

"На каждом из заводов будет обязательный постоянный мониторинг состава веществ, которые будут на выходе из трубы. Данные мониторинга будут доступны в реальном времени для всех", - сказал Шипелов.

Компания "РТ-Инвест" строит в Московской области четыре завода по термической обработке отходов. Суммарно они будут перерабатывать 2,8 миллиона тонн отходов в год. Мощность каждого - 700 тысяч тонн в год. Один завод будет вырабатывать 70 МВт электроэнергии.