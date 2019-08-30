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РИА Новости

Всероссийский интернет-урок Росгвардии "Вместе против террора"

10:54 30.08.2019
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3 сентября в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится всероссийский интернет-урок "Вместе против террора", который проведет официальный представитель Росгвардии. Мероприятие пройдет в День солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября.
Участники:
- официальный представитель Росгвардии Валерий ГРИБАКИН;
- ветераны подразделений антитеррора и представители общественных организаций.

Всероссийский интернет-урок организован в режиме онлайн для старшеклассников средних общеобразовательных школ, воспитанников кадетских корпусов и классов, курсантов военных институтов Росгвардии из различных регионов нашей страны.
Участники расскажут об антитеррористической деятельности правоохранительных органов на современном этапе, продемонстрируют документальный фильм о спецподразделениях Росгвардии, осуществляющих борьбу с терроризмом и экстремизмом.

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