Всероссийский интернет-урок Росгвардии "Вместе против террора"

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3 сентября в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится всероссийский интернет-урок "Вместе против террора", который проведет официальный представитель Росгвардии. Мероприятие пройдет в День солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября.