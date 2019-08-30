В Хабаровске началась обработка территорий от выгнанных паводком крыс

ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Обработка территорий частного сектора, а также подвалов учреждений общественного питания и здравоохранения от крыс и мышей, вытесненных паводком из мест обитания, началась в Хабаровске, сообщает мэрия города.

Отмечается, что из-за паводка большое количество грызунов, которые являются переносчиками опасных инфекций, устремились в жилые дома и подвалы зданий.

"В Хабаровске началась масштабная дератизация частного сектора. Сегодня специалисты краевой дезинфекционной станции обходят подворья в Центральном районе города, а с понедельника пойдут в атаку на грызунов по всей остальной территории частного сектора краевой столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все учреждения образования уже прошли обработку. В рамках ранее заключенных с дезинфекторами контрактов, в срочном порядке ведут дератизацию жилых домов управляющие компании, очищают свои помещения предприятия общепита и торговли, медицинские учреждения и организации различных сфер деятельности.

Сообщается, что для истребления грызунов в городском частном секторе из резервного муниципального фонда выделено 1,3 миллиона рублей. В общей сложности дератизации подвергнутся более 12 тысяч частных домовладений. Дачникам рекомендовано провести самостоятельную дератизацию на садово-огородных участках, кроме того, все овощи рекомендуется мыть с мылом и ополаскивать кипяченой водой.