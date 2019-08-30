В Саранске отметили десятилетие "Технопарка Мордовия"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное 10-летию со дня основания "Технопарка Мордовия", состоялось в Саранске, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2018 году по итогам рейтинга Ассоциации кластеров и технопарков России "Технопарк Мордовия" вошел в тройку лучших в стране.

"Глава Мордовии Владимир Волков поздравил с юбилеем "Технопарка Мордовия" сотрудников учреждения, членов Научно-технического совета и Наблюдательного совета и представителей компаний-резидентов, поблагодарил их за личный вклад в развитие крупнейшего инновационного центра республики и вручил высокие государственные награды", - говорится в сообщении.

Глава республики отметил, как выросла результативность работы технопарка в последние 5 лет: завершилось создание базовой инфраструктуры, количество резидентов выросло в 3 раза.

"Сейчас это 128 компаний, которые реализуют более 350 проектов. Объем их продукции и услуг за 5 лет вырос почти в 9 раз и превысил 12 миллиардов рублей. Только в прошлом году резиденты технопарка инвестировали около 2,5 миллиарда рублей, почти четверть средств направлена на научные исследования и разработки. Совокупная выручка резидентов от продаж импортозамещающей продукции превысила 10 миллиардов рублей в год, еще 2 миллиарда рублей составил экспорт", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Волкова.

Глава Мордовии отметил, что при выборе специализации технопарка отталкивались от имеющегося в республике научно-производственного потенциала.

"Прежде всего, это светотехника. Саранск всегда был "столицей света", поскольку более 90% источников света, производимых в СССР, разрабатывались в Мордовии. Производственный комплекс технопарка был создан на базе Научно-исследовательского института источников света имени Лодыгина, а сам институт стал одним из первых резидентов", – подчеркнул Волков.

Сейчас НИИС имени Лодыгина ведет новые научные разработки в области светотехники. На опытном производстве института изготавливается более 500 типов ламп, в том числе уникальные изделия для нужд министерства обороны РФ, авиации, флота и космоса.

По словам главы Мордовии, важнейшим направлением для Технопарка является волоконная оптика и оптоэлектроника. Четыре года назад в Саранске заработал единственный в России завод по производству оптического волокна.

"Сейчас главная цель – создать замкнутый и независимый от внешних факторов цикл производства: от сырья для оптического волокна до приборов и оборудования на его основе. В этом отношении важнейшим проектом является создание Инжинирингового центра волоконной оптики", - отметил Волков.

Он подчеркнул, что этот проект играет важную роль в развитии малого и среднего бизнеса в инновационной сфере. В этом году Мордовия успешно прошла конкурсный отбор Минэкономразвития в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". По его итогам "Технопарк Мордовия" в течение двух лет получит субсидию в 500 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на поддержку малых инновационных компаний, специализирующихся в области фотоники и оптоэлектроники.

Волков отметил еще один важнейший проект Технопарка – Центр проектирования инноваций, который позволяет "с нуля" выходить на изготовление опытных образцов устройств и приборов: от разработки электронной модели до испытаний. "Сам Центр уже готов, оборудование смонтировано. Сейчас идет аккредитация научно-испытательного центра ЦПИ", – подчеркнул глава республики.

По словам руководителя региона, эффективную работу демонстрирует "Центр нанотехнологий и наноматериалов" Роснано, который работает на базе Технопарка. В прошлом году здесь было запущено новейшее химическое производство, открыта лаборатория печатной гибридной электроники. Сейчас портфель наноцентра насчитывает свыше 70 инвестиционных проектов, ряд из них с участием международных партнеров.