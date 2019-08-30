РЖД и Австрийские железные дороги создадут платформу для развития бизнеса

ЩЕРБИНКА, 29 авг – РИА Новости. РЖД и Австрийские железные дороги совместно разработают цифровую технологическую платформу для развития бизнеса, сообщил председатель правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров.

"Чтобы отвечать современным вызовам, экономическое взаимодействие как в национальном, так и в глобальном масштабе должно быть постоянным, эффективным и комплексным. Мы с энтузиазмом восприняли идею министерства транспорта, инноваций и технологий Австрии о создании постоянной технологической платформы, которая будет включать в себя полный цикл использования технологий – от идеи до коммерческого внедрения", - сказал Белозеров, выступая на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение. Экспо".

По его словам, развитие международного инжиниринга и транспортного строительства станет одним из приоритетных направлений развития зарубежного бизнеса РЖД до 2025 года.

"Более 13 миллионов евро – это чуть менее миллиарда рублей - сейчас заложено в программу на финансирование научно-технических работ в рамках плана", - отметил Белозеров.

Глава РЖД добавил, что компания развивает сотрудничество с научными организациями и фондами, которые занимаются отбором инновационных проектов для участия в научно-технических разработках. В качестве примера он упомянул проект "Цифровая железная дорога", в рамках которого планируется внедрять сквозные цифровые технологии для всех организаторов перевозок. Белозеров подчеркнул, что в сотрудничестве с австрийскими коллегами "важно перейти от процесса закупок к созданию и продвижению новых совместных продуктов на рынки третьих стран".

В свою очередь, министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреас Райхард отметил, что широкая железнодорожная колея, которую планируется проложить через ряд стран Восточной и Центральной Европы до Вены, и совместная разработка цифровой технологической платформы сделает сотрудничество между железнодорожными холдингами обеих стран более эффективным.

"Я уверен, что технологическая платформа, которую мы решили развивать вместе, это не улица с односторонним движением. Лучшие решения могут работать как в России, так и в Австрии. Мы действительно можем достичь международного успеха в нашей совместной деятельности", – сказал Райхард.

Глава Австрийских железных дорог, генеральный директор "ÖBB - Holding AG" Андреас Маттэ отметил, выступая на форуме, что Австрийские железные дороги (ÖBB) сейчас активно занимаются расширением железнодорожной колеи до Вены.

"Железные дороги объединяют страны и компании. Мы строим мосты между нашими странами, между различными отраслями промышленности наших стран. Мы сейчас активно занимаемся продлением широкой колеи до Вены, таким образом мы хотим связать Китай и Европу. Железные дороги являются важным экономическим фактором, который дает возможность не только создавать новые рабочие места, но и позволяют сохранять нашу природу", - сказал Маттэ.

Он отметил, что ÖBB занимает уделяет особое внимание экологическим вопросам.

Председатель Российско-Австрийского делового совета, первый заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Владимир Артяков отметил, что Россия крайне заинтересована в создании транспортных коридоров в Центральную Европу, в том числе, в создании железнодорожного коридора между Европой и Азией с использованием железных дорог Сибири.