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РИА Новости

Организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге, сообщили СМИ

10:15 30.08.2019
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© REUTERS / Thomas PeterПротестующие в Гонконге
Протестующие в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Протестующие в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Гражданский фронт по правам человека решил отменить субботнюю демонстрацию в Гонконге после того, как полиция отклонила запрос на ее проведение, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Полиция Гонконга в четверг официально отклонила запрос о проведении митинга в центре и западной части специального административного района.
Представитель Гражданского фронта Цэнь Цзыцзе после этого заявил, что поскольку согласовать проведение законного шествия не удалось, остается только его отменить. В то же время он не исключил, что гонконгцы все равно могут выйти на улицы.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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