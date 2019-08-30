Организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Гражданский фронт по правам человека решил отменить субботнюю демонстрацию в Гонконге после того, как полиция отклонила запрос на ее проведение, сообщает телерадиокорпорация Гражданский фронт по правам человека решил отменить субботнюю демонстрацию в Гонконге после того, как полиция отклонила запрос на ее проведение, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Полиция Гонконга в четверг официально отклонила запрос о проведении митинга в центре и западной части специального административного района.

Представитель Гражданского фронта Цэнь Цзыцзе после этого заявил, что поскольку согласовать проведение законного шествия не удалось, остается только его отменить. В то же время он не исключил, что гонконгцы все равно могут выйти на улицы.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.