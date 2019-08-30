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РИА Новости
Туризм

Генконсульство России предупредило о новых протестных акциях в Гонконге

10:09 30.08.2019
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Жанна Манукян
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Генеральное консульство России в Гонконге рекомендовало россиянам избегать мест массового скопления людей в ближайшие несколько дней в связи с возможными новыми протестами.
Как отметили в генконсульстве, согласно информации из социальных сетей, новые протестные акции в Гонконге возможны 31 августа в районе Admiralty и Central, 1 сентября на подъездах к аэропорту Гонконга, а 2-3 сентября вероятны перебои в работе общественного транспорта в связи с запланированной на эти дни забастовкой.
"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - сообщило генконсульство РФ в Гонконге на своей странице в Facebook.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
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После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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