Генконсульство России предупредило о новых протестных акциях в Гонконге

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Генеральное консульство России в Гонконге рекомендовало россиянам избегать мест массового скопления людей в ближайшие несколько дней в связи с возможными новыми протестами.

Как отметили в генконсульстве, согласно информации из социальных сетей, новые протестные акции в Гонконге возможны 31 августа в районе Admiralty и Central, 1 сентября на подъездах к аэропорту Гонконга, а 2-3 сентября вероятны перебои в работе общественного транспорта в связи с запланированной на эти дни забастовкой.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - сообщило генконсульство РФ в Гонконге на своей странице в Facebook.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.