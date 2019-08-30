Жителям европейской части России пообещали сентябрь теплее обычного

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Средняя температура сентября в европейской части России может быть выше нормы на 1-2 градуса, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
"Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градусов выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается на большей части территории около нормы; на юго-востоке Центрального и юге Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах – меньше", - говорится в долгосрочном прогнозе Гидрометцентра.
28 августа, 18:57РИА НовостиСиноптики рассказали о погоде в Москве осенью и зимой
Синоптики отмечают, что средняя месячная температура воздуха на большей части Азиатской России ожидается около средних многолетних значений; на юге Дальневосточного федерального округа, в Чукотском автономном округе, в Камчатском крае и на Сахалине - на 1 градус выше; в Алтайском крае – на 1 градус ниже нормы.
"Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около нормы; местами на юго-западе Сибирского федерального округа и юге Магаданской области - больше нормы; на востоке Чукотского автономного округа и на юге Приморского края – меньше", - говорится в прогнозе.