Жителям европейской части России пообещали сентябрь теплее обычного

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Средняя температура сентября в европейской части России может быть выше нормы на 1-2 градуса, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

"Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градусов выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается на большей части территории около нормы; на юго-востоке Центрального и юге Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах – меньше", - говорится в долгосрочном прогнозе Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что средняя месячная температура воздуха на большей части Азиатской России ожидается около средних многолетних значений; на юге Дальневосточного федерального округа, в Чукотском автономном округе, в Камчатском крае и на Сахалине - на 1 градус выше; в Алтайском крае – на 1 градус ниже нормы.