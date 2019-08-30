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РИА Новости

Силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:44 30.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 13 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 70 мин, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Горловке сгорели два дома, в селе Коминтерново на юге ДНР произошло возгорание дома культуры и двух домов.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 203 единицы", - добавил представитель ведомства.
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