Силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 13 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 70 мин, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Горловке сгорели два дома, в селе Коминтерново на юге ДНР произошло возгорание дома культуры и двух домов.