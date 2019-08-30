Секретарь СНБО надеется на обмен удерживаемыми между Россией и Украиной

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен удерживаемыми между Украиной и РФ, но добавил, что комментировать будет только тогда, когда все закончится.
Ранее в пятницу офис президента Украины сообщил, что процесс взаимного освобождения задержанными между Украиной и РФ продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности.
"Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", - сказал Данилюк в комментарии журналистам, видео размещено на сайте "Громадське ТВ" (Общественное ТВ").
На уточняющий вопрос, состоится ли в пятницу обмен, он ответил: "Надеемся".