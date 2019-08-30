Секретарь СНБО надеется на обмен удерживаемыми между Россией и Украиной

"Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", - сказал Данилюк в комментарии журналистам, видео размещено на сайте "Громадське ТВ" (Общественное ТВ").