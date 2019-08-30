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РИА Новости

Секретарь СНБО надеется на обмен удерживаемыми между Россией и Украиной

09:31 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлександр Данилюк
Александр Данилюк
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Александр Данилюк. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен удерживаемыми между Украиной и РФ, но добавил, что комментировать будет только тогда, когда все закончится.
Ранее в пятницу офис президента Украины сообщил, что процесс взаимного освобождения задержанными между Украиной и РФ продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности.

"Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", - сказал Данилюк в комментарии журналистам, видео размещено на сайте "Громадське ТВ" (Общественное ТВ").

На уточняющий вопрос, состоится ли в пятницу обмен, он ответил: "Надеемся".
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Александр ДанилюкСовет национальной безопасности и обороны УкраиныКиевУкраинаВ мире
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