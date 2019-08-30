В Челябинской области рассказали о звонках по вопросу перехода на "цифру"

ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Более 2 тысяч звонков поступило на горячую линию от жителей Челябинской области в связи с переходом на цифровое эфирное телевидение, сообщил в интервью РИА Новости и.о. министра информационных технологий и связи региона Александр Козлов.
Челябинская область переходит на цифровое телевидение в четвертую волну – с 14 октября.
"У нас действует горячая линия. Большинство звонков, 70,8% – это вызов волонтера. Люди покупают оборудование и, чтобы его установить, приглашают добровольца. На сегодняшний день поступило более 2,3 тысячи звонков", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что волонтер не может прийти к жителям сам - лишь после звонка на горячую линию или в администрацию. У добровольца должно быть удостоверение, а плату за свою помощь он не берет, добавил Козлов.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года. Россияне получат возможность бесплатно принимать в цифровом формате 20 обязательных общедоступных телеканалов: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс) и три радиоканала.