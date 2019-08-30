В Челябинской области рассказали о звонках по вопросу перехода на "цифру"

ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Более 2 тысяч звонков поступило на горячую линию от жителей Челябинской области в связи с переходом на цифровое эфирное телевидение, сообщил в интервью РИА Новости и.о. министра информационных технологий и связи региона Александр Козлов.

Челябинская область переходит на цифровое телевидение в четвертую волну – с 14 октября.

"У нас действует горячая линия. Большинство звонков, 70,8% – это вызов волонтера. Люди покупают оборудование и, чтобы его установить, приглашают добровольца. На сегодняшний день поступило более 2,3 тысячи звонков", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что волонтер не может прийти к жителям сам - лишь после звонка на горячую линию или в администрацию. У добровольца должно быть удостоверение, а плату за свою помощь он не берет, добавил Козлов.