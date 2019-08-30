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РИА Новости

Цены на цифровые приставки в Челябинской области контролируют еженедельно

08:54 30.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТелевизионная приставка для приема спутникового телевидения
Телевизионная приставка для приема спутникового телевидения
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Телевизионная приставка для приема спутникового телевидения. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Цены на цифровые приставки в Челябинской области находятся на еженедельном контроле, сейчас в регионе этого оборудования в продаже достаточно, сообщил в интервью РИА Новости и.о. министра информационных технологий и связи области Александр Козлов.
Челябинская область переходит на цифровое эфирное телевидение в четвертую волну – с 14 октября.
"Вопрос цен на приставки находится на еженедельном контроле. Этим занимается Федеральная антимонопольная служба. Мы не видим роста цен на приставки. Мы понимаем, какие запасы есть в магазинах области. На сегодняшний день на складах находятся свыше 16 тысяч приставок, еще 1,7 тысяч есть в наличии в почтовых отделениях. По нашим расчетам, этого вполне достаточно, чтобы обеспечить потребность жителей", - сказал собеседник агентства.
Приставка для приема цифрового телевизионного сигнала
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Он отметил, что в малых населенных пунктах легче купить приставку в отделениях "Почты России". В тоже время, если возникает вопрос с нехваткой приставок, то можно обратиться на горячую линию, "и мы ситуацию поправим", пояснил Козлов.
Найти ближайший пункт продажи цифровых приставок можно на интерактивной карте на сайте Российской телевизионной радиовещательной сети, отметил он.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года. Россияне получат возможность бесплатно принимать в цифровом формате 20 обязательных общедоступных телеканалов: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс) и три радиоканала.
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