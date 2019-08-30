Волонтеры помогают жителям Челябинской области подключиться к цифровому ТВ

ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Более 2 тысяч волонтеров помогают жителям Челябинской области подключиться к цифровому эфирному телевидению, сейчас добровольцев в регионе достаточно, сообщил в интервью РИА Новости и.о. министра информационных технологий и связи региона Александр Козлов.

Челябинская область переходит на цифровое телевидение в четвертую волну – с 14 октября.

"Волонтеров в регионе, обученных на специальных курсах, 2 203 человека. Считается нормально для региона около 2,2 тысячи волонтеров - есть такой расчет, сложившийся из опыта других субъектов, которые уже переходили на цифру. В нашем случае есть муниципалитеты, где волонтеров с избытком, а есть где не хватает. Мы на оперативном штабе проговариваем этот вопрос с главами", - сказал собеседник агентства.

Сейчас, добавил Козлов, в регионе волонтеров достаточно, так как обращений не так много. "Мы понимаем, что количество обращений будет нарастать к 14 октября, и тогда нам понадобится больше волонтеров", - пояснил он, добавив, что их обучение продолжается.