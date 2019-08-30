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РИА Новости
Челябинская область

Челябинские власти разъясняют садоводам, как перейти на цифровое ТВ

08:21 30.08.2019
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
ТВ-пульт. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Власти Челябинской области провели встречи с руководителями садовых товариществ и разъяснили, что в связи с переходом на цифровое эфирное телевидение владельцам дачных участков необходимо купить приставку, сообщил в интервью РИА Новости и.о. министра информационных технологий и связи региона Александр Козлов.
Челябинская область переходит на цифровое телевидение в четвертую волну – с 14 октября.
"Работа многоплановая ведется больше года. Работаем персонально по категориям. Что касается садоводов, то мы собирали руководителей садовых товариществ и до них доводили информацию о переходе на цифровое телевидение и мерах социальной поддержки. В сады везут старенькие телевизоры, где нет возможности принять цифровое телевидение, и им нужно думать о приставках", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что информационно-разъяснительная работа также ведется через социальные объекты региона, в том числе просили доводить информацию на родительских собраниях в школах.
Также социальные работники, которые приходят на дом, проинформированы и рассказывают об изменениях в связи с переходом на цифру, при необходимости они помогают дозвониться, чтобы вызвать волонтеров или оформить комплект документов на оказание мер социальной поддержки, добавил и.о. министра. "Всех социальных работников мы обучили", - сказал Козлов.
Также в разъяснительной работе задействованы учреждения здравоохранения – там размещаются листовки и объявления в регистратурах. Кроме того, показывают ролики на федеральных и областных ТВ-каналах, размещают информацию в печатных СМИ и интернете, добавил собеседник агентства.
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