Челябинские власти разъясняют садоводам, как перейти на цифровое ТВ

ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Власти Челябинской области провели встречи с руководителями садовых товариществ и разъяснили, что в связи с переходом на цифровое эфирное телевидение владельцам дачных участков необходимо купить приставку, сообщил в интервью РИА Новости и.о. министра информационных технологий и связи региона Александр Козлов.

Челябинская область переходит на цифровое телевидение в четвертую волну – с 14 октября.

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"Работа многоплановая ведется больше года. Работаем персонально по категориям. Что касается садоводов, то мы собирали руководителей садовых товариществ и до них доводили информацию о переходе на цифровое телевидение и мерах социальной поддержки. В сады везут старенькие телевизоры, где нет возможности принять цифровое телевидение, и им нужно думать о приставках", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что информационно-разъяснительная работа также ведется через социальные объекты региона, в том числе просили доводить информацию на родительских собраниях в школах.

Также социальные работники, которые приходят на дом, проинформированы и рассказывают об изменениях в связи с переходом на цифру, при необходимости они помогают дозвониться, чтобы вызвать волонтеров или оформить комплект документов на оказание мер социальной поддержки, добавил и.о. министра. "Всех социальных работников мы обучили", - сказал Козлов.