В Челябинской области цифровое телевидение доступно 99% жителей

ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Цифровое эфирное телевидение доступно 99% жителей Челябинской области, работа по подготовке региона к этому событию велась несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости и.о. министра информационных технологий и связи региона Александр Козлов.

Челябинская область переходит на цифровое телевидение в четвертую волну – с 14 октября.

"Подготовка у нас хорошая. Построены все антенно-матчевые сооружения, включены все передатчики, которые обслуживают первый и второй мультиплексы. Это позволило 99% граждан Челябинской области принимать цифровое эфирное телевидение в местах проживания. Это самая важная работа, которая велась нами много лет. Сейчас ведется организационно-разъяснительная работа с жителями об отключении аналогового телевидения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в регионе вещает цифровое эфирное телевидение достаточного качества, но если есть случаи некачественного вещания, то на место выезжает бригада и проводит обследование. Как правило, причина кроется в абонентском оборудовании: или используется не очень качественная дециметровая антенна, или абонент пытается принять сигнал на метровую, или у него старый телевизор, который не позволяет смотреть цифру, добавил и.о. министра. В последнем случае гражданам разъясняют, "как понять, какое телевидение они смотрят, и что нужно, чтобы подключить цифровое телевидение", сказал Козлов.

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По его данным, в регионе 99% жителей находятся в зоне приема цифрового эфирного телевидения, но 1% – это 142 населенных пункта, где проживает 40,5 тысячи человек, попали в зоны, куда не проходит сигнал цифрового эфирного телевидения. У них после 14 октября будет одна возможность смотреть телевизор – купить спутниковый комплект, также можно смотреть кабельное телевидение, если в населенном пункте есть оператор, но чаще всего их там нет, отметил Козлов.