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РИА Новости

В Челябинской области цифровое телевидение доступно 99% жителей

08:14 30.08.2019
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Переход с аналогового на цифровое телевещание . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Цифровое эфирное телевидение доступно 99% жителей Челябинской области, работа по подготовке региона к этому событию велась несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости и.о. министра информационных технологий и связи региона Александр Козлов.
Челябинская область переходит на цифровое телевидение в четвертую волну – с 14 октября.
"Подготовка у нас хорошая. Построены все антенно-матчевые сооружения, включены все передатчики, которые обслуживают первый и второй мультиплексы. Это позволило 99% граждан Челябинской области принимать цифровое эфирное телевидение в местах проживания. Это самая важная работа, которая велась нами много лет. Сейчас ведется организационно-разъяснительная работа с жителями об отключении аналогового телевидения", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в регионе вещает цифровое эфирное телевидение достаточного качества, но если есть случаи некачественного вещания, то на место выезжает бригада и проводит обследование. Как правило, причина кроется в абонентском оборудовании: или используется не очень качественная дециметровая антенна, или абонент пытается принять сигнал на метровую, или у него старый телевизор, который не позволяет смотреть цифру, добавил и.о. министра. В последнем случае гражданам разъясняют, "как понять, какое телевидение они смотрят, и что нужно, чтобы подключить цифровое телевидение", сказал Козлов.
По его данным, в регионе 99% жителей находятся в зоне приема цифрового эфирного телевидения, но 1% – это 142 населенных пункта, где проживает 40,5 тысячи человек, попали в зоны, куда не проходит сигнал цифрового эфирного телевидения. У них после 14 октября будет одна возможность смотреть телевизор – купить спутниковый комплект, также можно смотреть кабельное телевидение, если в населенном пункте есть оператор, но чаще всего их там нет, отметил Козлов.
По договоренности между правительством региона и операторами спутникового вещания, до 31 августа можно приобрести спутниковые комплекты по специальной цене – 4,5 тысячи рублей, тогда 20 федеральных каналов можно будет смотреть без абонентской платы. Переговоры по продлению акции ведутся, но официального подтверждения от операторов пока не получено, поэтому стоит поторопиться с покупкой оборудования по специальным условиям, добавил Козлов.
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Переход на цифровое телевидениеЧелябинская областьОбщество
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