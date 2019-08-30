В Якутии создали кластер для подготовки кадров нефтегазовой промышленности

ЯКУТСК, 30 авг – РИА Новости. Образовательный кластер для подготовки кадров нефтегазовой промышленности создан в Якутии в рамках нефтегазового форума в городе Мирный, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.
Первый нефтегазовый форум Якутии проходит 29-30 августа в Мирном с участием властей республики и крупных нефтегазопромышленных компаний.
Ранее сообщалось, что, по мнению региональной власти, создание образовательного кластера позволит Якутии выстроить более плотное взаимодействие с крупными компаниями, заинтересованными в высококвалифицированных сотрудниках.
"В ходе первого нефтегазового форума подписано соглашение о создании нефтегазового профессионально-образовательного кластера", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что на сегодня в Якутии создано всего девять профессионально-образовательных кластеров по различным отраслям экономики. Подготовка кадров для нефтегазового комплекса ведется в региональном техническом колледже в городе Мирный, Ленском технологическом техникуме в городе Ленск, Олекминском техникуме в городе Олекминск, Вилюйском техникуме в поселке Кысыл-Сыр, Светлинском индустриальном техникуме в поселке Светлый Мирнинского района по девяти профессиям и специальностям СПО.
По словам первого замминистра образования и науки Якутии Михаила Присяжного, республика ведет масштабную работу по обеспечению кадрами нефтегазового комплекса западной Якутии, в том числе создание на базе Светлинского индустриального техникума современного учебного полигона по направлению "Нефтегазовое дело". Прорабатывается возможность перепрофилирования Сунтарского технологического колледжа под подготовку кадров для нефтегазовой отрасли. Также рассматривается вопрос строительства учебно-лабораторного корпуса на 500 мест и общежития на 250 мест для Ленского технологического техникума.