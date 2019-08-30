В Якутии создали кластер для подготовки кадров нефтегазовой промышленности

ЯКУТСК, 30 авг – РИА Новости. Образовательный кластер для подготовки кадров нефтегазовой промышленности создан в Якутии в рамках нефтегазового форума в городе Мирный, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

Первый нефтегазовый форум Якутии проходит 29-30 августа в Мирном с участием властей республики и крупных нефтегазопромышленных компаний.

Ранее сообщалось, что, по мнению региональной власти, создание образовательного кластера позволит Якутии выстроить более плотное взаимодействие с крупными компаниями, заинтересованными в высококвалифицированных сотрудниках.

"В ходе первого нефтегазового форума подписано соглашение о создании нефтегазового профессионально-образовательного кластера", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что на сегодня в Якутии создано всего девять профессионально-образовательных кластеров по различным отраслям экономики. Подготовка кадров для нефтегазового комплекса ведется в региональном техническом колледже в городе Мирный, Ленском технологическом техникуме в городе Ленск, Олекминском техникуме в городе Олекминск, Вилюйском техникуме в поселке Кысыл-Сыр, Светлинском индустриальном техникуме в поселке Светлый Мирнинского района по девяти профессиям и специальностям СПО.