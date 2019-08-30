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РИА Новости

Экс-главу томского УМВД осудили на восемь лет условно за взяточничество

05:39 30.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодозреваемый в зале суда
Подозреваемый в зале суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подозреваемый в зале суда. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Томска приговорил бывшего начальника УМВД по Томской области Игоря Митрофанова к восьми годам лишения свободы условно со штрафом в более чем 6 миллионов рублей за коррупционные преступления, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Томской области.
"Суд приговорил Митрофанова к восьми годам лишения свободы условно. Ему назначен штраф в размере 6 миллионов 475 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать руководящие должности в органах внутренних дел сроком на пять лет", - сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в отношении генерал-майора в отставке Митрофанова было возбуждено два уголовных дела о взяточничестве и мошенничестве. Как сообщали в УФСБ, экс-глава полиции области получил от местного предпринимателя взятку в виде имущественных услуг для своих близких родственников. В обмен на это, как утверждается в сообщении, он обещал закрыть глаза на незаконную банковскую деятельность бизнесмена.
Кроме того, по данным управления, Митрофанов при подаче заявления на пенсию солгал, что живет в приравненном к крайнему северу районе Томской области. В итоге с 28 марта 2017 года переплата начисленной пенсии с применением повышенного районного коэффициента (50%) составила более 180 тысяч рублей. По версии следствия, взятка в виде имущественных услуг для своих близких родственников составила 2 миллиона рублей.
Игорь Митрофанов возглавлял полицию Томской области с 2010 по 2016 год и был снят с должности указом президента. В октябре 2017 года СУСК сообщало о возбуждении в отношении него уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Во время судебного процесса Митрофанов находился под домашним арестом.
Дача взятки
21 августа, 22:15РИА Новости
Экс-помощницу бывшего новгородского сенатора осудили за помощь со взяткой
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