Экс-главу томского УМВД осудили на восемь лет условно за взяточничество

НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Томска приговорил бывшего начальника УМВД по Томской области Игоря Митрофанова к восьми годам лишения свободы условно со штрафом в более чем 6 миллионов рублей за коррупционные преступления, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Томской области.

"Суд приговорил Митрофанова к восьми годам лишения свободы условно. Ему назначен штраф в размере 6 миллионов 475 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать руководящие должности в органах внутренних дел сроком на пять лет", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в отношении генерал-майора в отставке Митрофанова было возбуждено два уголовных дела о взяточничестве и мошенничестве. Как сообщали в УФСБ, экс-глава полиции области получил от местного предпринимателя взятку в виде имущественных услуг для своих близких родственников. В обмен на это, как утверждается в сообщении, он обещал закрыть глаза на незаконную банковскую деятельность бизнесмена.

Кроме того, по данным управления, Митрофанов при подаче заявления на пенсию солгал, что живет в приравненном к крайнему северу районе Томской области. В итоге с 28 марта 2017 года переплата начисленной пенсии с применением повышенного районного коэффициента (50%) составила более 180 тысяч рублей. По версии следствия, взятка в виде имущественных услуг для своих близких родственников составила 2 миллиона рублей.