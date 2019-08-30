Во Владивостоке отменили внутренние рейсы в Приморье и рейс во Вьетнам

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Рейс во Вьетнам и внутренние авиарейсы отменили в Приморье из-за непогоды, сообщает международный аэропорт Владивостока.

Ранее аэропорт сообщал, что на 8.50 (1.50 мск) утра по метеоусловиям задерживаются на вылет рейсы в приморские Кавалерово, Терней и Дальнегорск, рейс 2543 в Камрань "Azur Air", на прилет - рейс 5203 до 8.55 (1.55 мск) из Новосибирска авиакомпании S7 Airlines.

"На 11.30 (4.30 мск) по метеоусловиям на вылет отменены рейсы в Кавалерово, Терней и Дальнегорск, задерживается рейс в Дальнереченск до 12.50, по решению авиакомпании Azur Air отменен рейс 2543 в Камрань", - говорится в сообщении.

Остальные рейсы вылетают по расписанию.

При этом отмечается, что аэропорт Владивосток работает в штатном режиме. Аэродромная инфраструктура работает без сбоев. Движение автотранспорта на подъезде к авиагавани не ограничено - службы аэропорта полностью очистили территорию от воды. Сейчас откачивается вода с бесплатной стоянки для автомобилей.

В среду многие пассажиры прибывали в аэропорт с опозданием, так как из-за ливней была подтоплена территория, въезд и выезд транспорта был ограничен, рейсы выполнялись в пределах расписания с небольшой задержкой.