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РИА Новости

Во Владивостоке отменили внутренние рейсы в Приморье и рейс во Вьетнам

05:22 30.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАэропорт Владивостока
Аэропорт Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Аэропорт Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Рейс во Вьетнам и внутренние авиарейсы отменили в Приморье из-за непогоды, сообщает международный аэропорт Владивостока.
Ранее аэропорт сообщал, что на 8.50 (1.50 мск) утра по метеоусловиям задерживаются на вылет рейсы в приморские Кавалерово, Терней и Дальнегорск, рейс 2543 в Камрань "Azur Air", на прилет - рейс 5203 до 8.55 (1.55 мск) из Новосибирска авиакомпании S7 Airlines.
"На 11.30 (4.30 мск) по метеоусловиям на вылет отменены рейсы в Кавалерово, Терней и Дальнегорск, задерживается рейс в Дальнереченск до 12.50, по решению авиакомпании Azur Air отменен рейс 2543 в Камрань", - говорится в сообщении.
Остальные рейсы вылетают по расписанию.
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При этом отмечается, что аэропорт Владивосток работает в штатном режиме. Аэродромная инфраструктура работает без сбоев. Движение автотранспорта на подъезде к авиагавани не ограничено - службы аэропорта полностью очистили территорию от воды. Сейчас откачивается вода с бесплатной стоянки для автомобилей.
В среду многие пассажиры прибывали в аэропорт с опозданием, так как из-за ливней была подтоплена территория, въезд и выезд транспорта был ограничен, рейсы выполнялись в пределах расписания с небольшой задержкой.
Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. Потопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье введен режим ЧС регионального характера.
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