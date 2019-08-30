Из лагеря "Рукбан" в Сирии готовится крупномасштабный выход беженцев

ХОМС (Сирия), 30 авг - РИА Новости. Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин рассказал о готовящемся в сентябре крупномасштабном выходе беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии.

В четверг группа российских и иностранных журналистов посетила центр временного размещения беженцев в Хомсе и оценила условия, созданные для возвращающихся в свои дома сирийцев.

По словам Бакина, российская сторона совместно с правительством Сирии и в координации с гуманитарными международными организациями проводит большую работу по размещению беженцев. Генерал отметил, что большое внимание уделяется возвращению беженцев из лагеря "Рукбан".

"С помощью миссии Организации Объединенных наций и Сирийского арабского красного полумесяца в конце августа проведена работа по переписи беженцев лагеря "Рукбан". Тысячи женщин, детей, стариков изъявили желание выйти из лагеря. В начале сентября-месяца планируется безопасный и добровольный выход беженцев в места временного размещения, в том числе и сюда, в Хомс", - рассказал Бакин.

Сейчас в центрах временного размещения созданы все необходимые для приёма беженцев условия: обеспечиваются медицинская и психологическая помощь и питание. Многих детей, в том числе родившихся в лагерях беженцев, впервые прививают от болезней. По словам Бакина, всего таких центров в Сирии более 50, из них 26 в провинции Хомс.

При этом находящиеся в центре сирийцы рассказали об ужасных условиях содержания в "Рукбане". По их словам, лагерь контролируется боевиками, а американские военные патрулируют периметр, но в ситуацию не вмешиваются.