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РИА Новости
Война в Сирии

Из лагеря "Рукбан" в Сирии готовится крупномасштабный выход беженцев

05:06 30.08.2019
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
Лагерь беженцев Эр-Рукбан. Архивное фото
ХОМС (Сирия), 30 авг - РИА Новости. Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин рассказал о готовящемся в сентябре крупномасштабном выходе беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии.
В четверг группа российских и иностранных журналистов посетила центр временного размещения беженцев в Хомсе и оценила условия, созданные для возвращающихся в свои дома сирийцев.
По словам Бакина, российская сторона совместно с правительством Сирии и в координации с гуманитарными международными организациями проводит большую работу по размещению беженцев. Генерал отметил, что большое внимание уделяется возвращению беженцев из лагеря "Рукбан".
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"С помощью миссии Организации Объединенных наций и Сирийского арабского красного полумесяца в конце августа проведена работа по переписи беженцев лагеря "Рукбан". Тысячи женщин, детей, стариков изъявили желание выйти из лагеря. В начале сентября-месяца планируется безопасный и добровольный выход беженцев в места временного размещения, в том числе и сюда, в Хомс", - рассказал Бакин.
Сейчас в центрах временного размещения созданы все необходимые для приёма беженцев условия: обеспечиваются медицинская и психологическая помощь и питание. Многих детей, в том числе родившихся в лагерях беженцев, впервые прививают от болезней. По словам Бакина, всего таких центров в Сирии более 50, из них 26 в провинции Хомс.
При этом находящиеся в центре сирийцы рассказали об ужасных условиях содержания в "Рукбане". По их словам, лагерь контролируется боевиками, а американские военные патрулируют периметр, но в ситуацию не вмешиваются.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
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