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РИА Новости

Эксперт: охрана школ может эффективно работать только за счет государства

03:53 30.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник службы безопасности проверяет ученика в средней общеобразовательной школе
Сотрудник службы безопасности проверяет ученика в средней общеобразовательной школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудник службы безопасности проверяет ученика в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Охрана школ может эффективно работать только за счет средств федерального бюджета, в большинстве регионов забота об обеспечении безопасности лежит на школах и университетах, а их средств на финансирование полноценной охраны недостаточно, заявил РИА Новости лидер общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
"Там, где местные власти могут себе это позволить, они выделяют деньги на охрану объектов образования. Но в большинстве регионов сами школы и институты изыскивают средства на охрану из собственных бюджетов. Но даже если найдут – это копейки. Поэтому в охране, по большей части, сидят непрофессионалы, сидят просто для видимости", - рассказал собеседник агентства.
Исправить ситуацию, по мнению Цветкова, помогло бы введение обязательного общероссийского стандарта по охране объектов образования.
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"Нужно сделать профессиональный стандарт по охране объектов образования не рекомендательным, а обязательным. Для этого нужно принять реальную Федеральную программу обеспечения безопасности образовательных учреждений, а деньги на нее должны выделять не школы и институты, а федеральный бюджет", - заявил эксперт.
Сейчас подобный стандарт, по словам Цветкова, работает в Москве, и поэтому ситуация с охраной московских школ и детсадов "существенно лучше, чем в целом по стране".
"У нас есть профессиональный стандарт в области охраны образовательных учреждений, утвержденный министерством труда. Однако действует он исключительно в одном регионе – в Москве. Именно поэтому в московских школах, детсадах и институтах ситуация с безопасностью существенно лучше, чем в целом по стране", - заключил эксперт.
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