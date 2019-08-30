Эксперт: охрана школ может эффективно работать только за счет государства

"Там, где местные власти могут себе это позволить, они выделяют деньги на охрану объектов образования. Но в большинстве регионов сами школы и институты изыскивают средства на охрану из собственных бюджетов. Но даже если найдут – это копейки. Поэтому в охране, по большей части, сидят непрофессионалы, сидят просто для видимости", - рассказал собеседник агентства.