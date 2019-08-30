Косачев оценил реакцию США на санкции Ирана против Фонда защиты демократии

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев назвал заявление США о привлечении Ирана к ответственности за санкции против Фонда защиты демократии (ФЗД) примером высокомерия в межгосударственных отношениях.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в четверг, что США привлекут Иран к ответственности за введение санкций против американского ФЗД.

"Вот ещё один пример высокомерия и бесцеремонности американцев в межгосударственных отношениях. Просто диву даёшься!" - написал сенатор на своей странице в Facebook.

По мнению Косачева, в международных отношениях не было бы многих потрясений, если бы в них юридически был зафиксирован принцип "нельзя позволять себе делать то, что запрещаешь другим". "А пока этого не произошло, совет только один: нарушая принцип, не удивляйся встречной реакции, не впадай в притворные истерики, держи ответный удар", - добавил он.

Ранее Тегеран внес в санкционный список ФЗД и его руководителя Марка Дубовица за деятельность, направленную на усиление экономического давления США на Иран.

В сообщении иранского агентства MEHR по этой теме было сказано, что любые действия юридических служб или служб безопасности против ФЗД и их иранских и не иранских пособников будут считаться законными, поскольку их действия направлены против национальной безопасности Ирана и интересов иранского народа и правительства.