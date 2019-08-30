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РИА Новости

Косачев оценил реакцию США на санкции Ирана против Фонда защиты демократии

02:22 30.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев назвал заявление США о привлечении Ирана к ответственности за санкции против Фонда защиты демократии (ФЗД) примером высокомерия в межгосударственных отношениях.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в четверг, что США привлекут Иран к ответственности за введение санкций против американского ФЗД.

"Вот ещё один пример высокомерия и бесцеремонности американцев в межгосударственных отношениях. Просто диву даёшься!" - написал сенатор на своей странице в Facebook.

По мнению Косачева, в международных отношениях не было бы многих потрясений, если бы в них юридически был зафиксирован принцип "нельзя позволять себе делать то, что запрещаешь другим". "А пока этого не произошло, совет только один: нарушая принцип, не удивляйся встречной реакции, не впадай в притворные истерики, держи ответный удар", - добавил он.
Антиамериканский рисунок в Тегеране
1 августа, 09:08Сказано в эфире
"Нагнетание ситуации". Экономист о санкциях США против ИранаСША продлили ограничения, связанные с иранской ядерной программой. В эфире радио Sputnik экономист Игорь Ковалев высказал мнение, что это вполне укладывается в американскую политику.
Ранее Тегеран внес в санкционный список ФЗД и его руководителя Марка Дубовица за деятельность, направленную на усиление экономического давления США на Иран.
В сообщении иранского агентства MEHR по этой теме было сказано, что любые действия юридических служб или служб безопасности против ФЗД и их иранских и не иранских пособников будут считаться законными, поскольку их действия направлены против национальной безопасности Ирана и интересов иранского народа и правительства.
Как следует из опубликованного ведомством заявления, Тегеран принял решение внести в санкционный список вышеуказанную организацию и ее руководителя в рамках закона по борьбе с нарушениями прав человека и террористическими действиями США в регионе. По этому же закону Центральное командование ВС США было признано властями Ирана террористической организацией.
Президент Ирана Хасан Роухани
11 августа, 19:29РИА Новости
Роухани потребовал от США изменить подход в отношении Ближнего Востока
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Майк ПомпеоКонстантин КосачевРоссияИранСШАВ мире
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