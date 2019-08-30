Авиалесоохрана отчиталась о тушении пожаров в России за сутки

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась на 14 тысяч 450 гектар, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 139 лесных пожаров на площади 45,3 тысячи гектар.

"На 00.00 мск 30.08.2019 на территории РФ действовало 144 лесных пожара на площади 30 848 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Камчатском крае - два пожара площадью 14,3 тысячи гектар. В Забайкалье активно тушили 30 пожаров на площади 10,2 тысячи гектар, а в Красноярском крае - 102 пожара площадью 5,3 тысячи гектар.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировали 27 лесных пожаров на площади 355 гектар.