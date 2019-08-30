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РИА Новости

В Джорджии объявили режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан"

01:37 30.08.2019
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© AFP 2019 / Brendan SmialowskiПоследствия урагана в США
Последствия урагана в США
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
Последствия урагана в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим чрезвычайного положения в 12 округах в связи с приближением урагана "Дориан".
"С приближением "Дориана" я объявляю режим чрезвычайного положения в округах Брентли, Брайан, Кемден, Шарлтон, Чатем, Еффингхем, Глинн, Либерти, Лонг, Макинтош, Пирс и Вейн для того, чтобы помочь с подготовкой, реагированием и восстановлением", - говорится в заявлении губернатора.
Губернатор штата Флорида Рон Де Сантис также объявил режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
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Ураган "Дориан" может стать одним из крупнейших в США, заявил Трамп
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". По его словам, "Дориан" может стать одним из крупнейших в истории США.
В среду стало известно, что тропический шторм "Дориан" в Атлантическом океане усилился до урагана. По данным центра слежения за ураганами, "Дориан" вплотную приблизился к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 километров в час.
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана - "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.
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