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РИА Новости
Культура

Автор самых необычных в мире пирогов рассказала, где ищет вдохновение

04:40 30.08.2019
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© Depositphotos / TeriVirbickisПирог с персиками
Пирог с персиками
© Depositphotos / TeriVirbickis
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Кондитер из Америки Лорен Ко, прославившаяся на весь мир необычными пирогами с геометрическим дизайном, рассказала, что ее вдохновляет, сообщает Metro.
"Я черпаю вдохновение из узоров, которые вижу в жизни: текстиля, архитектуры, одежды - всего, что привлекает мое внимание. Интернет тоже всегда помогает", - рассказала она.
Американка начала печь необычные пироги в 2015 году, после того как решила сделать вторую страницу в инстаграме, чтобы размещать там фотографии еды и не "засорять" основную ленту.
"Я не собиралась делать что-то, кроме цифрового фотоальбома, но мой первый пост с пирогом, собрал около 600 лайков. Это воодушевило меня дальше публиковать свои работы. И чем чаще я это делала, тем больше было внимания", - прокомментировала кондитер.
Сейчас на ее странице около 300 тысяч подписчиков. Публикации набирают десятки тысяч лайков и сотни положительных комментариев. Но все не так просто. Готовить "геометрические пироги" - задача не из легких.
"Как бы хорошо не выглядел конечный продукт - пироги требуют много терпения и времени, в зависимости от ингредиентов и дизайна. На один пирог иногда уходит восемь часов", - рассказала Лорен.
При этом кондитер не считает свои изделия идеальными, несмотря на восторженные отзывы в социальной сети, и скромно говорит, что ей нравится "процесс изготовления".
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