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РИА Новости

Лучшие фото недели: высший пилотаж, Венецианский фестиваль и томатная битва

11:20 30.08.2019 (обновлено: 11:33 30.08.2019)
4981
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas

Участница карнавала в Ноттинг-Хилле.

Участница карнавала в Ноттинг-Хилле
1 из 30

Участница карнавала в Ноттинг-Хилле.

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" совершают полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.

Самолеты МиГ-29 пилотажной группы Стрижи совершают полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
2 из 30

Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" совершают полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения авиасалона МАКС-2019.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
3 из 30

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения авиасалона МАКС-2019.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Музыкант Селвин Бирчвуд на 17 Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.

Музыкант Селвин Бирчвуд во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
4 из 30

Музыкант Селвин Бирчвуд на 17 Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Полуразрушенные бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
5 из 30

Полуразрушенные бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанк

Участники помидорных боев на ежегодном фестивале Томатина в испанском городе Буньоль.

Участники ежегодного праздника La Tomatina в городе Буньоль провинции Валенсия в Испании
6 из 30

Участники помидорных боев на ежегодном фестивале Томатина в испанском городе Буньоль.

© РИА Новости / Каролина Кабрал
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против проведения саммита G7 во Франции.
Участники акции протеста против проведения саммита G7 во Франции
7 из 30
Участники акции протеста против проведения саммита G7 во Франции.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© AFP 2019 / Ludovic Marin

Супруга президента Франции Бриджит Макрон целует президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Биаррице.

Супруга президента Франции Бриджит Макрон целует президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Биаррице
8 из 30

Супруга президента Франции Бриджит Макрон целует президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Биаррице.

© AFP 2019 / Ludovic Marin
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Сокол в Фуэнстеспине, Испания.

Сокол в Фуэнстеспине
9 из 30

Сокол в Фуэнстеспине, Испания.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи, у здания апелляционного суда Киева.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
10 из 30

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи, у здания апелляционного суда Киева.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бразильская супермодель Изабели Фонтана на красной дорожке 76 Венецианского кинофестиваля.

Бразильская супермодель Изабели Фонтана на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
11 из 30

Бразильская супермодель Изабели Фонтана на красной дорожке 76 Венецианского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha

Сотрудники полиции задерживают протестующего в Гонконге.

Сотрудники полиции задерживают протестующего в Коулуне, Гонконг
12 из 30

Сотрудники полиции задерживают протестующего в Гонконге.

© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Подготовка самолета Airbus A321 к эвакуации с места аварийной посадки на кукурузном поле в районе подмосковной деревни Рыбаки.

Вывоз самолета Airbus A321 с места ЧП в Раменском районе
13 из 30

Подготовка самолета Airbus A321 к эвакуации с места аварийной посадки на кукурузном поле в районе подмосковной деревни Рыбаки.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Демонстрационные заезды мотоциклов, собранных вручную, на III Международном фестивале "Мотостолица 2019" в Санкт-Петербурге.

Демонстрационные заезды мотоциклов, собранных вручную на III-м Международном фестивале Мотостолица 2019 в Санкт-Петербурге
14 из 30

Демонстрационные заезды мотоциклов, собранных вручную, на III Международном фестивале "Мотостолица 2019" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова в Москве огромный триколор.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России
15 из 30

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова в Москве огромный триколор.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и президент Международной Федерации хоккея Рене Фазель на открытии Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд "Сириус - 2019" на ледовой арене "Шайба" в Сочи.

Президент РФ Владимир Путин и президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель на церемонии открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд Сириус - 2019 в Сочи
16 из 30

Владимир Путин и президент Международной Федерации хоккея Рене Фазель на открытии Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд "Сириус - 2019" на ледовой арене "Шайба" в Сочи.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Военный оркестр Народной армии КНДР на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики на торжественной церемонии открытия фестиваля Спасская башня в Москве
17 из 30

Военный оркестр Народной армии КНДР на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© REUTERS / KCNA

Испытания новой ракетной пусковой установки в Северной Корее.

Испытания новой ракетной пусковой установки в КНДР. 24 августа 2019
18 из 30

Испытания новой ракетной пусковой установки в Северной Корее.

© REUTERS / KCNA
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Хип-хоп исполнительница Lil Kate (Екатерина Ткаченко) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.

Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Лил Кейт) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
19 из 30

Хип-хоп исполнительница Lil Kate (Екатерина Ткаченко) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Певица Ани Лорак выступает на юбилейном вечере Игоря Крутого в Сочи.

Певица Ани Лорак выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России Игоря Крутого в Сочи
20 из 30

Певица Ани Лорак выступает на юбилейном вечере Игоря Крутого в Сочи.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© AFP 2019 / Victor Moriyama

Лесные пожары в Амазонии.

Лесные пожары в Бразилии
21 из 30

Лесные пожары в Амазонии.

© AFP 2019 / Victor Moriyama
© REUTERS / Eduard Korniyenko

Фестиваль "Железная грязь" в Железноводске.

Участники фестиваля Железная грязь в Железноводске
22 из 30

Фестиваль "Железная грязь" в Железноводске.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Атомный ледокол "50 лет Победы", на борту которого находились 70 школьников из разных городов России, совершил тематический рейс на Северный полюс

Атомный ледокол 50 лет Победы на Северном полюсе
23 из 30

Атомный ледокол "50 лет Победы", на борту которого находились 70 школьников из разных городов России, совершил тематический рейс на Северный полюс

© РИА Новости / Павел Львов
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© REUTERS / Simon Dawson

Участники ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне.

Участники ежегодного карнавала Ноттинг-Хилл в Лондоне
24 из 30

Участники ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне.

© REUTERS / Simon Dawson
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкЛошадь пасется в окрестностях горного заповедника Кара-Даг в Крыму.
Лошадь пасется в окрестностях горного заповедника Кара-Даг в Крыму
25 из 30
Лошадь пасется в окрестностях горного заповедника Кара-Даг в Крыму.
© РИА Новости / Макс Ветров
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© REUTERS / Vasily Fedosenko

Люди фотографируются у колес самосвала БелАЗ в Белоруссии.

Люди фотографируются у колес самосвала БелАЗ в Жодино, Белоруссия
26 из 30

Люди фотографируются у колес самосвала БелАЗ в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Jiraporn Kuhakan

Дворник и его годовалый пес в Бангкоке.

Дворник из Бангкока убирает улицу вместе со своим годовалым псом
27 из 30

Дворник и его годовалый пес в Бангкоке.

© REUTERS / Jiraporn Kuhakan
© AFP 2019 / Getty Images for MTV/Noam Galai

Рэп-исполнительница Меган Пит, известная как Megan Thee Stallion, на красной дорожке премии MTV Video Music Awards 2019.

Рэпер Меган Пит (Megan Thee Stallion) на красной дорожке 2019 MTV Video Music Awards
28 из 30

Рэп-исполнительница Меган Пит, известная как Megan Thee Stallion, на красной дорожке премии MTV Video Music Awards 2019.

© AFP 2019 / Getty Images for MTV/Noam Galai
© AP Photo / Rick Bowmer

Овцы выпрыгивают из фургона на фестивале Soldier Hollow Classic Sheepdog Championship в США.

Овцы выпрыгивают из фургона на фестивале Soldier Hollow Classic Sheepdog Championship в штате Юта, США
29 из 30

Овцы выпрыгивают из фургона на фестивале Soldier Hollow Classic Sheepdog Championship в США.

© AP Photo / Rick Bowmer
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Молодые люди смотрят закат на озере под Минском.

Молодые люди смотрят закат на озере около Минска, Белоруссия
30 из 30

Молодые люди смотрят закат на озере под Минском.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
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