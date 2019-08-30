Лучшие фото недели: высший пилотаж, Венецианский фестиваль и томатная битва

Участница карнавала в Ноттинг-Хилле.
Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" совершают полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.
Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" совершают полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения авиасалона МАКС-2019.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения авиасалона МАКС-2019.
Музыкант Селвин Бирчвуд на 17 Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Музыкант Селвин Бирчвуд на 17 Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Полуразрушенные бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге.
Участники помидорных боев на ежегодном фестивале Томатина в испанском городе Буньоль.
Участники помидорных боев на ежегодном фестивале Томатина в испанском городе Буньоль.
Супруга президента Франции Бриджит Макрон целует президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Биаррице.
Супруга президента Франции Бриджит Макрон целует президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Биаррице.
Сокол в Фуэнстеспине, Испания.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи, у здания апелляционного суда Киева.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи, у здания апелляционного суда Киева.
Бразильская супермодель Изабели Фонтана на красной дорожке 76 Венецианского кинофестиваля.
Бразильская супермодель Изабели Фонтана на красной дорожке 76 Венецианского кинофестиваля.
Сотрудники полиции задерживают протестующего в Гонконге.
Подготовка самолета Airbus A321 к эвакуации с места аварийной посадки на кукурузном поле в районе подмосковной деревни Рыбаки.
Подготовка самолета Airbus A321 к эвакуации с места аварийной посадки на кукурузном поле в районе подмосковной деревни Рыбаки.
Демонстрационные заезды мотоциклов, собранных вручную, на III Международном фестивале "Мотостолица 2019" в Санкт-Петербурге.
Демонстрационные заезды мотоциклов, собранных вручную, на III Международном фестивале "Мотостолица 2019" в Санкт-Петербурге.
Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова в Москве огромный триколор.
Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова в Москве огромный триколор.
Владимир Путин и президент Международной Федерации хоккея Рене Фазель на открытии Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд "Сириус - 2019" на ледовой арене "Шайба" в Сочи.
Владимир Путин и президент Международной Федерации хоккея Рене Фазель на открытии Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд "Сириус - 2019" на ледовой арене "Шайба" в Сочи.
Военный оркестр Народной армии КНДР на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Военный оркестр Народной армии КНДР на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Испытания новой ракетной пусковой установки в Северной Корее.
Хип-хоп исполнительница Lil Kate (Екатерина Ткаченко) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Хип-хоп исполнительница Lil Kate (Екатерина Ткаченко) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Певица Ани Лорак выступает на юбилейном вечере Игоря Крутого в Сочи.
Певица Ани Лорак выступает на юбилейном вечере Игоря Крутого в Сочи.
Лесные пожары в Амазонии.
Фестиваль "Железная грязь" в Железноводске.
Атомный ледокол "50 лет Победы", на борту которого находились 70 школьников из разных городов России, совершил тематический рейс на Северный полюс
Атомный ледокол "50 лет Победы", на борту которого находились 70 школьников из разных городов России, совершил тематический рейс на Северный полюс
Участники ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне.
Люди фотографируются у колес самосвала БелАЗ в Белоруссии.
Дворник и его годовалый пес в Бангкоке.
Рэп-исполнительница Меган Пит, известная как Megan Thee Stallion, на красной дорожке премии MTV Video Music Awards 2019.
Рэп-исполнительница Меган Пит, известная как Megan Thee Stallion, на красной дорожке премии MTV Video Music Awards 2019.
Овцы выпрыгивают из фургона на фестивале Soldier Hollow Classic Sheepdog Championship в США.
Овцы выпрыгивают из фургона на фестивале Soldier Hollow Classic Sheepdog Championship в США.
Молодые люди смотрят закат на озере под Минском.